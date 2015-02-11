美国个股：苹果达成电力投资协议，市值首超7,000亿美元

“我们预计将可以节省下一大块成本，因为可再生能源有了固定的价格。”库克说。

First Solar制造太阳能面板及兴健光伏发电厂，产品大部分出售给电力生产商。

First Solar在声明中表示，2,900英亩的加州Flats太阳能项目建设工作预计将在2015年中开始启动，并在明年底前结束。

First Solar称，根据这份25年期的采购协议，苹果将获得130百万瓦的电力供应，这是光伏行业向商业终端用户提供最大规模的清洁能源。该项目剩余的150百万瓦电力将送往Pacific Gas and Electric 。

First Solar发言人Steve Krum表示，苹果在该项目不持有股份，并将在项目持续期内进行支付，而非按一次性方式付款。

苹果股价收高1.92%，报122.02美元；First Solar收高4.77%至48.54美元，盘后上涨3%。(完) (编译 李爽/洪曦; 审校 龚芳)