基金产业：PIMCO总回报债券基金1月减持美国政府相关证券

南非汇市：兰特上涨，因美元走软
路透约翰内斯堡5月5日 - 南非兰特兑美元周五上涨，从稍早触及的近四周低点反弹，因美元在法国总统选举前走低。 美元兑欧元触及约六个月最低，此前4月美国就业增长反弹强劲，但不足以改变周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 1553 GMT，兰特上涨1.23%，报13.4775兰特。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透纽约2月10日 - 周二据太平洋投资管理公司(PIMCO)网站数据，全球最大债券基金--PIMCO总回报债券基金 1月减持美国政府相关证券，并增持抵押贷款债券。
据PIMCO网站数据，PIMCO总回报债券基金1月对美国政府证券的敞口为37.71%，低于前月的43.19%，对抵押贷款债券的敞口为30.27%，高于前月的25.43%。
美国政府相关证券可能包括名义和通胀保值债券(TIPS)、公债期货、期权、机构债、美国联邦存款保险公司(FDIC)担保和政府担保的公司债和利率互换。
Pimco上周公布，1月PIMCO总回报债券基金资金连续第21个月流出，Pimco公布1月该基金资金流出量为116亿美元，低于前月流出的194亿美元。
截至1月底，PIMCO总回报债券基金管理资产规模为1,346亿美元，而2013年4月高峰时为2,929亿美元。(完)
路透约翰内斯堡5月5日 - 南非兰特兑美元周五上涨，从稍早触及的近四周低点反弹，因美元在法国总统选举前走低。 美元兑欧元触及约六个月最低，此前4月美国就业增长反弹强劲，但不足以改变周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 1553 GMT，兰特上涨1.23%，报13.4775兰特。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
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路透伦敦5月5日 - 对中间派候选人马克龙将为法国总统的信心周五弥漫欧债市场，提振低评级意大利公债，并导致法国和德国10年期公债收益率差跌至六个月低点。