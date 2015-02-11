基金产业：PIMCO总回报债券基金1月减持美国政府相关证券

路透纽约2月10日 - 周二据太平洋投资管理公司(PIMCO)网站数据，全球最大债券基金--PIMCO总回报债券基金 1月减持美国政府相关证券，并增持抵押贷款债券。

据PIMCO网站数据，PIMCO总回报债券基金1月对美国政府证券的敞口为37.71%，低于前月的43.19%，对抵押贷款债券的敞口为30.27%，高于前月的25.43%。

美国政府相关证券可能包括名义和通胀保值债券(TIPS)、公债期货、期权、机构债、美国联邦存款保险公司(FDIC)担保和政府担保的公司债和利率互换。

Pimco上周公布，1月PIMCO总回报债券基金资金连续第21个月流出，Pimco公布1月该基金资金流出量为116亿美元，低于前月流出的194亿美元。