英国金融：监管机构称银行业竞争不够激烈，大银行遭分拆可能性提高

全球金市：金价缩减涨幅，本周有望创六个月最大跌幅
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
路透伦敦2月11日 - 英国银行业竞争监管机构主管表示，提高英国银行业竞争力度的种种措施还没有达到理想中的成效，这意味着国内规模最大的几家银行恐遭分拆。
英国竞争及市场管理局(Competition and Markets Authority/CMA)正在就个人经常账户市场及小型企业银行服务进行调查，并将决定必须在2016年5月之前采取哪些行动。
局长Alex Chisholm对独立政治智库New City Agenda表示，CMA可能要求银行业者出售资产，或要求银行就不同的产品提供更为明确的价目及比较。
Chisholm称，和先前行业相关调查不同的是，CMA有权下令银行采取行动，而不只是给予建议而已，而这些行动可能需要修改法令加以配合。
Chisholm指出，为了刺激行业竞争所采取的一些措施，包括允许客户在七个交易日内完成更换银行等等，并未产生理想中的效果。
他说，“对我们而言，这些措施似乎还没有产生期望的改革效果，零售银行业务缺乏竞争的长期疑虑仍未获解决。”
英国前四大银行为莱斯银行集团、苏格兰皇家银行 、巴克莱 及汇丰控股 ，合计控制了超过四分之三的经常帐户市场，企业贷款的市占率则达九成。(完) (编译 张明钧; 审校 李爽)
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率
路透约翰内斯堡5月5日 - 南非兰特兑美元周五上涨，从稍早触及的近四周低点反弹，因美元在法国总统选举前走低。 美元兑欧元触及约六个月最低，此前4月美国就业增长反弹强劲，但不足以改变周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 1553 GMT，兰特上涨1.23%，报13.4775兰特。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)