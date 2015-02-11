英国金融：监管机构称银行业竞争不够激烈，大银行遭分拆可能性提高

路透伦敦2月11日 - 英国银行业竞争监管机构主管表示，提高英国银行业竞争力度的种种措施还没有达到理想中的成效，这意味着国内规模最大的几家银行恐遭分拆。

英国竞争及市场管理局(Competition and Markets Authority/CMA)正在就个人经常账户市场及小型企业银行服务进行调查，并将决定必须在2016年5月之前采取哪些行动。

局长Alex Chisholm对独立政治智库New City Agenda表示，CMA可能要求银行业者出售资产，或要求银行就不同的产品提供更为明确的价目及比较。

Chisholm称，和先前行业相关调查不同的是，CMA有权下令银行采取行动，而不只是给予建议而已，而这些行动可能需要修改法令加以配合。

Chisholm指出，为了刺激行业竞争所采取的一些措施，包括允许客户在七个交易日内完成更换银行等等，并未产生理想中的效果。

他说，“对我们而言，这些措施似乎还没有产生期望的改革效果，零售银行业务缺乏竞争的长期疑虑仍未获解决。”