拉美金融：委内瑞拉推出“自由”外汇平台，料将令本币贬值并加剧通胀

南非汇市：兰特上涨，因美元走软
路透约翰内斯堡5月5日 - 南非兰特兑美元周五上涨，从稍早触及的近四周低点反弹，因美元在法国总统选举前走低。 美元兑欧元触及约六个月最低，此前4月美国就业增长反弹强劲，但不足以改变周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 1553 GMT，兰特上涨1.23%，报13.4775兰特。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
“这项第三套系统是免费、开放的系统，买卖双方能透过此平台进行交易，”Marco在委内瑞拉央行总裁Nelson Merentes共同出席的记者会上表示。
该国货币管控机制以三种不同的汇率供应美元：针对食物与药品的汇率为6.3玻利瓦尔；另有两套针对其他商品、名为Sicad I和Sicad II的补充汇率体系，分别约为12玻利瓦尔52玻利瓦尔。
但据被广泛参考的网站dolartoday.com，美元兑玻利瓦尔的黑市汇率已狂飙至接近190。
**初始汇价**
对于几天后市场展开交易后的开放汇率水平，Marco与Merentes并未透露。他们预估新平台将有助于拉低平行汇率。
路透所谘询的经纪商消息人士表示，美元兑玻利瓦尔初始汇率可能约为120玻利瓦尔，远低于黑市，但仍较现有最高汇率还高出逾一倍。
当地谘询机构Ecoanalitica预估初始价为130-140玻利瓦尔，2015年全年均价为115玻利瓦尔，全年透过此系统投放的美元总量为75亿美元。
Econalitica表示，美元将来自国营石油企业PDVSA、其他在委内瑞拉境内营运的石油公司、Fonden等预算外的国家基金，以及透过委内瑞拉公债。
该机构称，若把这三层机制都考虑在内，“玻利瓦尔2015年平均汇率将为46.6玻利瓦尔兑1美元，较2014年贬值56.5%。”(完) (编译 许娜/陈宗琦；审校 徐文焰)
路透约翰内斯堡5月5日 - 南非兰特兑美元周五上涨，从稍早触及的近四周低点反弹，因美元在法国总统选举前走低。 美元兑欧元触及约六个月最低，此前4月美国就业增长反弹强劲，但不足以改变周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 1553 GMT，兰特上涨1.23%，报13.4775兰特。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
旧金山联储总裁威廉姆斯 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透伦敦5月5日 - 对中间派候选人马克龙将为法国总统的信心周五弥漫欧债市场，提振低评级意大利公债，并导致法国和德国10年期公债收益率差跌至六个月低点。