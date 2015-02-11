拉美金融：委内瑞拉推出“自由”外汇平台，料将令本币贬值并加剧通胀

“这项第三套系统是免费、开放的系统，买卖双方能透过此平台进行交易，”Marco在委内瑞拉央行总裁Nelson Merentes共同出席的记者会上表示。

该国货币管控机制以三种不同的汇率供应美元：针对食物与药品的汇率为6.3玻利瓦尔；另有两套针对其他商品、名为Sicad I和Sicad II的补充汇率体系，分别约为12玻利瓦尔52玻利瓦尔。

但据被广泛参考的网站dolartoday.com，美元兑玻利瓦尔的黑市汇率已狂飙至接近190。

**初始汇价**

对于几天后市场展开交易后的开放汇率水平，Marco与Merentes并未透露。他们预估新平台将有助于拉低平行汇率。

路透所谘询的经纪商消息人士表示，美元兑玻利瓦尔初始汇率可能约为120玻利瓦尔，远低于黑市，但仍较现有最高汇率还高出逾一倍。

当地谘询机构Ecoanalitica预估初始价为130-140玻利瓦尔，2015年全年均价为115玻利瓦尔，全年透过此系统投放的美元总量为75亿美元。

Econalitica表示，美元将来自国营石油企业PDVSA、其他在委内瑞拉境内营运的石油公司、Fonden等预算外的国家基金，以及透过委内瑞拉公债。