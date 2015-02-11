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债券 | 2015年 2月 11日 星期三 10:40 BJT

意大利金融：财政部将发行美元计价债券，协助到期债券再融资

路透罗马2月10日 - 意大利债务管理部门负责人表示，财政部希望藉由发行美元计价债券，扩大投资者基础，且将更积极安排交叉货币换汇协议，以对冲外汇风险。

“未来银行业者将被迫减持政府债券，而意大利等发债大国必须以各种方式适时寻觅替代的买家，”Maria Cannata在国会听证会上表示。

“对美元计价证券的需求，通常会吸引全球相当多的投资者，”她补充说。

意大利财政部12月在文件中指出，可能在2015年发行美元计价债券，为2010年以来首见，以期协助到期的65亿美元全球债券再融资。(完)
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