意大利金融：财政部将发行美元计价债券，协助到期债券再融资

南非汇市：兰特上涨，因美元走软
路透约翰内斯堡5月5日 - 南非兰特兑美元周五上涨，从稍早触及的近四周低点反弹，因美元在法国总统选举前走低。 美元兑欧元触及约六个月最低，此前4月美国就业增长反弹强劲，但不足以改变周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 1553 GMT，兰特上涨1.23%，报13.4775兰特。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透罗马2月10日 - 意大利债务管理部门负责人表示，财政部希望藉由发行美元计价债券，扩大投资者基础，且将更积极安排交叉货币换汇协议，以对冲外汇风险。
“未来银行业者将被迫减持政府债券，而意大利等发债大国必须以各种方式适时寻觅替代的买家，”Maria Cannata在国会听证会上表示。
“对美元计价证券的需求，通常会吸引全球相当多的投资者，”她补充说。
意大利财政部12月在文件中指出，可能在2015年发行美元计价债券，为2010年以来首见，以期协助到期的65亿美元全球债券再融资。(完)
路透约翰内斯堡5月5日 - 南非兰特兑美元周五上涨，从稍早触及的近四周低点反弹，因美元在法国总统选举前走低。 美元兑欧元触及约六个月最低，此前4月美国就业增长反弹强劲，但不足以改变周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 1553 GMT，兰特上涨1.23%，报13.4775兰特。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
旧金山联储总裁威廉姆斯 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透伦敦5月5日 - 对中间派候选人马克龙将为法国总统的信心周五弥漫欧债市场，提振低评级意大利公债，并导致法国和德国10年期公债收益率差跌至六个月低点。