全球金融：IMF考虑中止美国否决权，以提升组织改革步伐--消息人士

全球金市：金价缩减涨幅，本周有望创六个月最大跌幅
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
路透华盛顿/莫斯科2月10日 - 根据三位熟知相关提案的消息人士表示，国际货币基金组织(IMF)理事会上个月在美国未参与情况下讨论了两个投票改革选项，其中包括一项可能让美国在IMF丧失否决权的提案。
看到陈述这些选项之IMF内部文件的消息人士表示，这项计划将要求美国暂时放弃在IMF表决时的控制权。IMF内部对美国阻碍改革的失望情绪升高，而改革旨在提升部分新兴国家于组织内的话语权。
过去一年，俄罗斯与巴西不断公开推行此一构想，俄罗斯财政部长西卢安诺夫(Anton Siluanov)周二表示，这能够鼓励美国国会采取行动。
根据其中一项提案，IMF理事会将把可用资源倍增一事与理事会变动脱钩，不过这必须经过美国同意。
第二项提案将依据一种“特别的”增加方式，提升部分新兴国家的投票权，而此案无需触及美国的否决权。
但中国等国家的表决权比重将只会微幅增加，而这个选项也无法解决IMF的财务困境；IMF于全球金融危机高峰期愈发仰赖暂时性协议，以支应希腊与乌克兰等国家的重大贷款计划。
根据匿名消息人士，IMF理事会尚未决定要进行两项计划中的哪一项，将于4月IMF与世界银行的会议中进一步讨论再做决定。(完) (编译 陈宗琦；审校 张明钧)
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率
路透约翰内斯堡5月5日 - 南非兰特兑美元周五上涨，从稍早触及的近四周低点反弹，因美元在法国总统选举前走低。 美元兑欧元触及约六个月最低，此前4月美国就业增长反弹强劲，但不足以改变周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 1553 GMT，兰特上涨1.23%，报13.4775兰特。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)