台湾汇市：台币平盘附近游走，买卖盘拉锯突破不易

全球金市：金价缩减涨幅，本周有望创六个月最大跌幅
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
路透台北2月11日 - 台币兑美元 周三盘初持在上日区间附近游走。汇银人士表示，虽然今日国际美元略重拾涨势，但年关前出口商的美元卖压仍待消化，让买卖盘较为均衡，汇价变动不大，预估今日台币不会偏离近期区间太远。
市场人士指出，近日来因接近年关，交投已明显降温，盘面主要以消化出口商的本币需求为主，美元买盘较弱。但预估本周出口商的美元卖压就会消化完毕，若市场中线仍看好强势美元，潜在的美元买盘仍有可能在年关前进场，部分压抑台币封关汇价。
〞出口商这一两天就卖(美元)的差不多了，后面还要再看一下亚币。〞一本地银行交易员说。
交易员指出，从远汇市场来看，国际美元仍维持一定强度，这也限制了现汇市场的台币升幅。但交易员预估，即使下周国际美元缓步走高，预估清淡交投中，台币也难实质贬破31.600。
市场人士预估，今日台币将在31.460-31.520间交投。早盘台币主要交易区间落在31.473-31.499；上交易日区间则在31.460-31.487。
海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 中，美元/台币两个月天期以下的换汇点溢价略有收敛。一个月远汇报价 暂报31.525/31.535左右，上日纽约盘收在31.602。
交易员预测今日集中交易区间：
• 31.460-31.520
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路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
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