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亚洲 | 2015年 2月 11日 星期三 10:16 BJT

金属期市：伦铜在油价上涨支撑下持稳，市场交投清淡

里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔表示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)应该在6月加息。他称美国经济正在走强，通胀率将回归央行目标水准。

中国央行发布2014年四季度货币政策执行报告，强调将继续实施稳健的货币政策，并更加注重松紧适度，适时适度预调微调，为经济结构调整与转型升级营造中性适度的货币金融环境。

力拓 预计将成为全球五大矿业公司中最抢眼的一家，因为在公布年报时该公司计划向股东返还数十亿美元，尽管该公司将公布的半年获利可能是2009年以来最差。 (完)

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(编译 许娜/陈宗琦；审校　李爽/龚芳　　)
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