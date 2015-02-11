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亚洲 | 2015年 2月 11日 星期三 10:46 BJT

G20会议：加拿大央行总裁称并未口头打压加元

路透伊斯坦布尔2月10日 - 加拿大央行总裁波洛兹周二坚称，他并未口头打压加元，称加元下跌是因为经济面原因，特别是油价崩跌。

在接受路透及另一家媒体访问时，波洛兹称油价冲击在20国集团(G20)会议中一直是重要话题，但尚未听到会改变他对经济前景看法的说词。

波洛兹在会议间隙表示，“我得如实反驳我口头压低加元这种说法。”

“这与我们所的事情无关。这完全在于经济表现。”

论及G20相关会谈时，波洛兹称没有人能确定油价的冲击会有多大，油价会在当前水准维持多久。

但他说对于加拿大这个原油出口大国而言，油价下跌意味着收入下滑3%。“这相当于超过一年的经济增长被抹掉了。”他称，“这不只是一个理论上的测算，而是真实的状况。”(完) (编译 张明钧; 审校 张涛)
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