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亚洲 | 2015年 2月 11日 星期三 10:36 BJT

《全球市场》亚股和主要货币几近持平，关注欧元区有关希腊问题的会议

美元/日圆JPY=>报119.45日圆，美债收益率上升予以支撑，美元隔夜曾高见119.62日圆。美元指数 微跌报94.655.

在希腊问题走边缘政策之际，欧元 难以找到方向，最新报1.1325美元。

鉴于协商失败产生的可怕后果，市场非常希望最后一刻能达成共识，但情况似乎非常不稳定，每个新消息都与前一个相矛盾。

比如，希腊国防部长卡门诺斯表示，若无法形成协议，希腊有可能从欧盟以外的国家得到帮助。

“最好的情况可能是美国出手相助，也有可能是俄罗斯、中国或其他国家，”他说。

商品市场方面，美国原油期货 反弹0.67美元报每桶50.69美元，因美国原油库存增幅低于预期。(完) (编译 许娜/张明钧/陈宗琦/李爽 审校 张荻/孙茉莉/李婷仪)
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