台湾债市：10年债殖利率盘初随美债微升，封关前料狭幅区间整理

全球金市：金价缩减涨幅，本周有望创六个月最大跌幅
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
路透台北2月11日 - 台湾指标10年期公债103/13 殖利率周三盘初微升。交易员表示，农历年前封关日即将到来，市场交投转趋冷清，103/13殖利率早盘仅随美债小幅走高，今日料暂在1.60%附近窄幅波动。
他们指出，尽管今日10年新券 展开发行前交易，但受到春节长假效应影响，早盘交投淡静尚无成交纪录，对台债的影响暂不明显，封关前台债筹码流动性变差，主流券殖利率料将横盘整理。
〞准备要过年了。〞一位大型票券商交易员说。
美国公债价格周二下滑，指标10年期公债 收益率一个月来首次升穿2%，因投资人为美国联邦储备理事会(FED/美联储)可能在年中升息作准备，且将有大量公债供应进场。
标债前预估指标公债今日主要交投区间：
• 10年公债103/13 ：1.59-1.61%
• 五年公债103/15 ：0.99-1.01%
本地时间10:24的最新报价：
• 10年公债103/13期殖利率升0.35基点，报1.6000%，成交量3.0亿台币。
• 五年公债103/15期殖利率升0.50基点，报1.0000%，成交量0.5亿台币。
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--美国经济：生产率增长放慢趋势将限制未来经济增速--旧金山FED论文 (完) (记者 詹静宜; 审校 张喜良)
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率
路透约翰内斯堡5月5日 - 南非兰特兑美元周五上涨，从稍早触及的近四周低点反弹，因美元在法国总统选举前走低。 美元兑欧元触及约六个月最低，此前4月美国就业增长反弹强劲，但不足以改变周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 1553 GMT，兰特上涨1.23%，报13.4775兰特。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)