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亚洲 | 2015年 2月 11日 星期三 10:27 BJT

台湾债市：10年债殖利率盘初随美债微升，封关前料狭幅区间整理

路透台北2月11日 - 台湾指标10年期公债103/13 殖利率周三盘初微升。交易员表示，农历年前封关日即将到来，市场交投转趋冷清，103/13殖利率早盘仅随美债小幅走高，今日料暂在1.60%附近窄幅波动。

他们指出，尽管今日10年新券 展开发行前交易，但受到春节长假效应影响，早盘交投淡静尚无成交纪录，对台债的影响暂不明显，封关前台债筹码流动性变差，主流券殖利率料将横盘整理。

〞准备要过年了。〞一位大型票券商交易员说。

美国公债价格周二下滑，指标10年期公债 收益率一个月来首次升穿2%，因投资人为美国联邦储备理事会(FED/美联储)可能在年中升息作准备，且将有大量公债供应进场。 　

标债前预估指标公债今日主要交投区间：

• 10年公债103/13 ：1.59-1.61%

• 五年公债103/15 ：0.99-1.01%

本地时间10:24的最新报价：

• 10年公债103/13期殖利率升0.35基点，报1.6000%，成交量3.0亿台币。

• 五年公债103/15期殖利率升0.50基点，报1.0000%，成交量0.5亿台币。

以下为最新相关报导连结：

--美国债市：利率前景及公债供应拖累公债价格下滑，10年期公债收益率升穿2%

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--美国经济：生产率增长放慢趋势将限制未来经济增速--旧金山FED论文 (完) (记者 詹静宜; 审校 张喜良)
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