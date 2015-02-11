台湾房地产：财政部拟调降房地合一课税自住免税门槛--官员

全球金市：金价缩减涨幅，本周有望创六个月最大跌幅
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
路透台北2月11日 - 台湾财政部一位不愿具名的官员周二指出，财政部已向行政院简报房地合一课税的自用住宅出售的免税门槛；目前房地合一实价课征所得税初步规划将采分离课税基本税率17%。
该官员强调，分离课税的基本税率17%，仍将以持有的年限做为基准，若是短期间内出售则将加征，超过一定年限则采减征机制。财政部此案条文将在2月底送交行政院。
〞排富条款的部分，应该是没有要取消，只是总价的部分可能调整。〞该官员指出。她也表示因未获授权发言，因此不愿具名。
官员称，目前房地合一实价课税的二大重点包括自用住宅课税方式，和长期减征的方式。目前财政部规划本人、配偶和未成年子女名下的自用住宅，持有五年以上，且有居住事实者，可享免税的优惠。但豪宅、及持有总户数是否再加限制，尚未确定。
台湾最大房屋仲介商--信义房屋 日前称，以信义房价指数计算，2014年台北市二手房价较上年减少约3.3%，为六年来首度下滑。
过去数十年以来台湾的房地产交易以土地、房屋价格分离课税，对卖方而言，房地产交易的资本利得因现行税法，多未能如实征。而台湾房地产市场过去走了数十年的大多头行情，都会区房价高涨已超越一般市井小民所得负荷，这也造成民怨高涨。
去年间财政部提出一大重要法案--房地合一实价课税，拟将不动产交易利得的部分纳入所得税，规划税率将比照综合所得级距及税率课征。财政部底在立法院报告房地合一课税的规划，但遭到立法院的多方质疑。
去年底在立法院财政部长张盛和首度改口称，房地合一课税措施可能改采分阶段实施。意味着财政部这一重大的财政改革方案遭遇阻力。
在遏阻不动产价格飙涨的同时，央行日前也针对了工业区的土地开发，银行贷款方面有所动做。
台湾央行日前指出，为避免工业区土地被炒作，已请经济部工业局清查了闲置工业区土地名单，并且送交联征中心。银行未来在放款时若该抵押土地列在该名单中，若借款人并未动工兴建，依规定贷款成数将在5.5成，超过者应逐步收回贷款金额并提高贷款利率。
台湾央行去年底理监事会议中，已连续14季度将重贴现率维持在1.875%的水位不变。但称央行过去进一步强化金融机构不动产授信风险控管措施以来，不动产贷款集中度与房贷成数下降，房贷利率上升。(完) (记者 高洁如; 审校 黄凯)
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率
路透约翰内斯堡5月5日 - 南非兰特兑美元周五上涨，从稍早触及的近四周低点反弹，因美元在法国总统选举前走低。 美元兑欧元触及约六个月最低，此前4月美国就业增长反弹强劲，但不足以改变周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 1553 GMT，兰特上涨1.23%，报13.4775兰特。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)