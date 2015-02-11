台湾房地产：财政部拟调降房地合一课税自住免税门槛--官员

路透台北2月11日 - 台湾财政部一位不愿具名的官员周二指出，财政部已向行政院简报房地合一课税的自用住宅出售的免税门槛；目前房地合一实价课征所得税初步规划将采分离课税基本税率17%。

该官员强调，分离课税的基本税率17%，仍将以持有的年限做为基准，若是短期间内出售则将加征，超过一定年限则采减征机制。财政部此案条文将在2月底送交行政院。

〞排富条款的部分，应该是没有要取消，只是总价的部分可能调整。〞该官员指出。她也表示因未获授权发言，因此不愿具名。

官员称，目前房地合一实价课税的二大重点包括自用住宅课税方式，和长期减征的方式。目前财政部规划本人、配偶和未成年子女名下的自用住宅，持有五年以上，且有居住事实者，可享免税的优惠。但豪宅、及持有总户数是否再加限制，尚未确定。

台湾最大房屋仲介商--信义房屋 日前称，以信义房价指数计算，2014年台北市二手房价较上年减少约3.3%，为六年来首度下滑。

过去数十年以来台湾的房地产交易以土地、房屋价格分离课税，对卖方而言，房地产交易的资本利得因现行税法，多未能如实征。而台湾房地产市场过去走了数十年的大多头行情，都会区房价高涨已超越一般市井小民所得负荷，这也造成民怨高涨。

去年间财政部提出一大重要法案--房地合一实价课税，拟将不动产交易利得的部分纳入所得税，规划税率将比照综合所得级距及税率课征。财政部底在立法院报告房地合一课税的规划，但遭到立法院的多方质疑。

去年底在立法院财政部长张盛和首度改口称，房地合一课税措施可能改采分阶段实施。意味着财政部这一重大的财政改革方案遭遇阻力。

在遏阻不动产价格飙涨的同时，央行日前也针对了工业区的土地开发，银行贷款方面有所动做。

台湾央行日前指出，为避免工业区土地被炒作，已请经济部工业局清查了闲置工业区土地名单，并且送交联征中心。银行未来在放款时若该抵押土地列在该名单中，若借款人并未动工兴建，依规定贷款成数将在5.5成，超过者应逐步收回贷款金额并提高贷款利率。