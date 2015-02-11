《路透晚报》--2月11日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中美关系：望加快双边投资协定谈判，尊重照顾彼此核心利益--习近平 中国国家主席习近平周三表示，中美双方要加快双边投资协定谈判，培育贸易和投资合作新亮点，希望美国在放宽高技术产品对华出口、为中国企业赴美投资提供便利方面采取积极行动。

中国央行：营造中性适度货币金融环境，货币工具成基础货币供给主渠道

中国央行周二发布2014年四季度货币政策执行报告，强调将继续实施稳健的货币政策，并更加注重松紧适度，适时适度预调微调，为经济结构调整与转型升级营造中性适度的货币金融环境。014年货币总量增长平稳适度，基础货币供给渠道出现变化，货币政策工具取代外汇占款成为基础货币供给的主渠道。

--中国经济：今年增长率中枢7%，中期最大不确定性通缩风险--央行官员

中国人民银行研究局局长陆磊撰文指出，短期内，总需求不旺导致2015年经济运行呈现稳定的较低水平均衡；估计2015年经济增长率中枢为7%，波动幅度为正负0.1个百分点。中期内，经济中最大的不确定性是通货紧缩的风险和预期。

--台湾房地产：财政部拟调降房地合一课税自住免税门槛--官员

台湾财政部一位不愿具名的官员周二指出，财政部已向行政院简报房地合一课税的自用住宅出售的免税门槛；目前房地合一实价课征所得税初步规划将采分离课税基本税率17%。

【金融】

--中国央行：在全国推广地方分支机构SLF，应对春节前流动性季节性波动 中国人民银行周三表示，在前期10省(市)分支机构试行常备借贷便利操作(SLF)形成可复制经验的基础上，决定在全国推广分支机构常备借贷便利，以完善中央银行对中小金融机构提供流动性支持的渠道，应对春节前的流动性季节性波动。

--中国央行：去年已在山东、广东开展信贷资产质押和央行内部评级试点

中国央行在最新发布的四季度货币政策执行报告中透露，2014年已在山东、广东开展信贷资产质押和央行内部评级试点，今年将逐步推广分支行信贷资产质押和央行内部评级试点。

--中国央行：今年推进国库现金管理工作，增强财政和货币政策协调性

中国央行近日表示，今年将积极稳妥推进国库现金管理工作，增强财政政策和货币政策的协调性、有效性，并积极参与《预算法实施条例》的修订。去年央行与财政部共同出台了《地方国库现金管理试点办法》，并选择6个省市启动了试点工作

--中港个股：工行首推人民币结算商品交易业务，简化企业衍生品交易换汇

全球市值最大银行--中国工商银行周三表示，该行近日在中国率先推出人民币结算商品交易业务，国内企业可以通过人民币参与大宗商品衍生品交易。

【固定收益】

--中国债市动态：宽松政策预期推助现券及国债期货走强，关注信贷数据

中国银行间债市周三早盘现券收益率止涨回落，国债期货明显走强；尽管今日资金吃紧态势未消，但市场从央行昨日发布的四季度货币政策执行报告中嗅出后续政策宽松之味，点燃债市浓厚的做多情绪。

--中国货币市场：主要回购利率多上行，资金仍紧俏待逆回购输血

中国银行间资金市场周三主要回购利率多上行。春节前现金备付需求以及新股IPO冲击还在，资金需求依旧相当旺盛，供不应求局面持续，市场仍期盼明日公开市场逆回购输血。

--中国公开市场：一级交易商可继续申报正/逆回购及央票需求--业内人士

业内人士周三透露，中国人民银行公开市场一级交易商今日仍可申报多种期限正/逆回购以及三个月央票需求，其中正回购期限包括14天和28天期；逆回购期限为14天和21天两种。

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘随中间价走弱，货币政策报告传递汇率持稳讯息、

中国外汇市场人民币兑美元即期周三早盘随中间价走弱。市场人士认为，尽管目前人民币整体走势仍偏弱，但经过前期急跌后贬值压力已得到较大释放；而从央行最新货币政策执行报告推测，未来汇率政策不会有太大变化，人民币即期汇率应该仍然保持稳定。

--中国央行报告：继续推动人民币对外币直接交易市场发展

中国央行周二发布2014年第四季度中国货币政策执行报告称，随着中国与世界各国经贸往来的发展，人民币与外币直接交易需求将逐步上升。人民币直接交易稳步发展的好处正逐步显现，中国央行将继续推动人民币对外币直接交易市场发展。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指连三日收升，量能持续缩减预示反弹空间有限

中国股市沪综指周三连续第三日收升，但A股成交额创近三个月新低。分析师指出，目前反弹力度依然有限，节前交投意愿清淡，量能持续缩减预示反弹势头可能难以延续。此环境下市场将以震荡为主，大盘股受量能压制明显表现偏弱，中小盘题材股行情则相对活跃。

--《焦点》中国老龄化吸引投资者涌入“热度堪比互联网”的医疗行业

面对中国几亿老年人的医疗保健需求，投资者蜂拥进入中国蓬勃发展的医疗保健业，推动该行业并购交易规模超过炙手可热的互联网行业。随着中国去年放松外资入股限制，加之人口老龄化加速，TPG资本等私募股权公司，以及马来西亚IHH Healthcare Bhd IHHH.KL 等医疗保健业者纷纷投资中国的医院、制药公司和医用设备制造企业。

--中国金属：预计十种有色金属生产、消费和投资增速将进一步放缓--工信部

中国工业和信息化部周三称，预计今年十种有色金属生产、消费、投资将进一步缓慢增长，产品价格将延续弱势震荡态势，企业经营难度依然很大。

--中国黄金：预计2015年黄金仍将在较低位震荡运行--工信部

中国工业和信息化部周三表示，2015年黄金仍将在较低位震荡运行，国内外金价上涨动力不强,也不会出现大幅下跌。预计黄金行业经济效益与2014年基本相当。

--美国个股：反垄断调查尘埃落定，但高通在中国仍面临巨大挑战

即使美国高通已同意付出近10亿美元天价罚金了结中国的反垄断调查，但在这个最重要的市场上仍面临巨大挑战。小米和华为等中国低价手机生产商进军其他发展中市场，正在拉低手机均价，这对根据手机价格收取授权费的高通来说可是坏消息。

--中港个股：中国铁建牵头的财团就墨西哥取消高铁项目提出索赔