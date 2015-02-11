希腊经济：政府将叫停旧机场开发计划及一处加拿大运营的金矿项目

全球金市：金价缩减涨幅，本周有望创六个月最大跌幅
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
路透雅典2月10日 - 希腊新政府将采取措施中止一处由加拿大企业运营的金矿项目，并准备取消雅典旧机场的开发计划。该国在加紧撤销私有化计划。
左翼激进联盟党(Syriza)在新政府中占主导，该党多年以来一直反对希腊北部的Skouries金矿。该矿由加拿大Eldorado Gold 运营。
希腊政府称，该项目正在破坏环境。这是该国最大的外资项目之一。
“我们反对在Skouries进行黄金投资，将动用一切可能的法律手段来支持我们的立场，”希腊能源部长拉法赞尼斯(Panagiotis Lafazanis)周二对议员们表示。他的言论强化了政府将遵守反私有化的竞选承诺的信号。
拉法赞尼斯称政府也将考虑废除Hellenikon旧机场开发计划。他代表左翼激进联盟党中比较激进的一派。
希腊去年同意将Hellenikon地段以9.15亿欧元出售给国内开发商Lamda ，后者有复星国际 以及一家阿布扎比机构的背景。目前该交易正等待议会批准。
投资方预计投入约60亿欧元，将这处废弃的地段改造为旅游和商业中心。
希腊政府已经表示，将取消出售希腊两家最大港口Piraeus 和Thessaloniki 以及电网企业ADMIE的股权。
当地媒体援引财政部一官员的话报导称，希腊支持私有化Piraeus港口，但财政部周二反驳了该报导。
电力公司PPC 和国有天然气企业DEPA的私有化亦被暂停。(完) (编译 洪曦; 审校 张涛)
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率
路透约翰内斯堡5月5日 - 南非兰特兑美元周五上涨，从稍早触及的近四周低点反弹，因美元在法国总统选举前走低。 美元兑欧元触及约六个月最低，此前4月美国就业增长反弹强劲，但不足以改变周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 1553 GMT，兰特上涨1.23%，报13.4775兰特。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)