希腊经济：政府将叫停旧机场开发计划及一处加拿大运营的金矿项目

路透雅典2月10日 - 希腊新政府将采取措施中止一处由加拿大企业运营的金矿项目，并准备取消雅典旧机场的开发计划。该国在加紧撤销私有化计划。

左翼激进联盟党(Syriza)在新政府中占主导，该党多年以来一直反对希腊北部的Skouries金矿。该矿由加拿大Eldorado Gold 运营。

希腊政府称，该项目正在破坏环境。这是该国最大的外资项目之一。

“我们反对在Skouries进行黄金投资，将动用一切可能的法律手段来支持我们的立场，”希腊能源部长拉法赞尼斯(Panagiotis Lafazanis)周二对议员们表示。他的言论强化了政府将遵守反私有化的竞选承诺的信号。

拉法赞尼斯称政府也将考虑废除Hellenikon旧机场开发计划。他代表左翼激进联盟党中比较激进的一派。

希腊去年同意将Hellenikon地段以9.15亿欧元出售给国内开发商Lamda ，后者有复星国际 以及一家阿布扎比机构的背景。目前该交易正等待议会批准。

投资方预计投入约60亿欧元，将这处废弃的地段改造为旅游和商业中心。

希腊政府已经表示，将取消出售希腊两家最大港口Piraeus 和Thessaloniki 以及电网企业ADMIE的股权。

当地媒体援引财政部一官员的话报导称，希腊支持私有化Piraeus港口，但财政部周二反驳了该报导。