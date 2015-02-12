专栏节选：银行应扮演金融大使角色--今周刊「谷月涵看台湾」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自2月12日出版的当期「谷月涵看台湾」专栏) 台湾的银行近来积极在亚洲地区扩大营运版图，似乎已成为一股趋势。然而，对台湾而言，这个意义何在？

首先，这意味着，对于政府整合境内银行家数过多的努力，银行业已经完全放弃希望了。其次，是银行业在台湾找不到更多的成长机会。第三，台湾金融业将面临新的风险要素，而目前还无法评估潜在的风险会有多大。

银行业的根本问题，在于低资产报酬率，这是由存放款利差太小所造成的；银行放款只能赚不到一％的利差，再扣掉成本和资本适足率后，股东权益报酬率低于理论上所谓的股权资本成本。换句话说，对投资人而言，买银行股不如把钱存在银行生利息还比较划算。

那么，银行群起进军海外又代表什么意义？从正面来看，银行在台湾产业中具有重要的支持功能，如今向海外拓展，对亚洲地区也将扮演类似的角色。对这些国家而言，台湾银行业是资金和贸易融资的供应者，也是金融大使，为亚洲其他商业伙伴搭建合作平台。

就全球来看，东南亚拥有最大的成长潜力，经风险调整后的评估更是如此。例如，非洲或许成长力更大，但爆发健康、政治和军事危机的风险也最大。此外，台湾的银行扩充最积极的地区，是像越南、印度、缅甸、菲律宾和柬埔寨等所谓的前驱市场（frontier market）；这些市场不但拥有最大的成长潜力，也不像新加坡和马来西亚等国，具有牢不可破的银行体系，让外银难以越雷池一步。

中国经济因结构因素而成长放缓，即使全球迈向复苏，一时间也无法改善。劳动成本和劳工短缺、环境恶化等问题加剧，都让台商在中国的营运日益艰难。东南亚的劳动成本已低于中国，足以抵销如语言差异、市场规模小，及产业供应链分散等不利因素。而跨太平洋伙伴协定（ＴＰＰ）最终若实施，也将大大降低出口至美国的关税。

不过，银行业在东南亚发展过程中，不可避免地会有痛苦的学习曲线。外币放款已成为台湾的银行资产中的要角，其实，对任何一家真正国际银行来说，本来就当如此；但是最近外汇波动率已来到二○○八年金融海啸时的水准，我们的银行和主管机关，准备好面对全球汇价的重新调整了吗？银行本身能否承受这项新业务的亏损？过去一窝蜂抢进现金卡业务的惨痛教训仍历历在目。

台湾成为东南亚出口至已开发市场的重要管道，如同过去在中国所扮演的角色一般，是颇令人振奋的展望。而这批披荆斩棘的银行先锋所做的努力，值得我们致敬。(完)

注: 1.专栏作者谷月涵为美国哥伦比亚大学国际关系硕士，现任花旗环球台股研究部主管。