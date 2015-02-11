欧洲个股：汇丰瑞士帐户逃税遭媒体披露的只是“冰山一角”--爆料者

全球金市：金价缩减涨幅，本周有望创六个月最大跌幅
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
路透巴黎2月10日 - 汇丰控股 前雇员法奇亚尼(Herve Falciani)对法国巴黎人报称，媒体披露的汇丰瑞士帐户逃税信息“只是冰山一角”。法奇亚尼是向政府提供汇丰客户及纳税情况信息的告发人。
法奇亚尼称，较之包括法国世界报和国际调查记者同盟(ICIJ)等媒体获得的资料，税务当局获得的资料多很多。
法国世界报此前报导有10.6万人卷入此事，当被问及是否有更多客户涉及时，法奇亚尼称，“当然，比记者所拿到的更多。我给(政府)的文件中有数以百万计的(银行间)交易。”
法奇亚尼原为汇丰瑞士私人银行前资讯部门员工，他所取得的汇丰客户数据，成为汇丰丑闻的关键。
法国当局一再重申，自从媒体作出最新披露以来，他们一直在调查汇丰的瑞士帐户。
当被议员问及法国政府如何处置披露的资料时，法国预算部长Christian Eckert称，政府已将逾100宗案件转交给司法机关。
法国政府表示，一些人原先向税务机关隐匿海外帐户，但目前陆续向当局坦承，法国政府每年向这些人征收到20亿欧元税金和罚款。(完)
(编译 于春红; 审校 蔡美珍)
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率
路透约翰内斯堡5月5日 - 南非兰特兑美元周五上涨，从稍早触及的近四周低点反弹，因美元在法国总统选举前走低。 美元兑欧元触及约六个月最低，此前4月美国就业增长反弹强劲，但不足以改变周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 1553 GMT，兰特上涨1.23%，报13.4775兰特。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)