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亚洲 | 2015年 2月 11日 星期三 10:37 BJT

韩国股市：盘中上涨，因希腊疑虑缓解

路透2月11日 - 韩国股市周三盘中反弹回升，因预期希腊及债权人将
会在最后一刻达成协议，让这个债台高筑的国家避免失序退出欧元区。
    
    欧元区财经首长将于周三稍晚开会，欧盟领导人则将在周四举行会议
，但官员们已经淡化谈判有所突破的可能性。
    
    0200GMT，韩股综合股价指数 上涨0.6%至1,947.17点，重新站
上60日均线。
    
    主板普遍走高，17大类股中有15个类股上扬。
    
    SK海力士 大涨3.3%，连跌四日后出现逢低承接买盘，分
析师预期智能手机制造商竞争加剧之际，记忆体芯片需求将随之增加。
    
    外资买超691亿韩元。(完)
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