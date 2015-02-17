《香港报摘》--其他报纸重要消息2月17日

**东方日报**

--由于流动通讯业务以及固网服务的收入增加，和电香港 去年度营业额按年上升28%至162.96亿港元，盈利虽然按年跌9%去8.33亿港元，但仍胜市场预期。

**苹果日报**

--朗廷酒店投资 称，去年10-12月的香港区酒店入住率、平均房租及可出租客户平均收入（RevPAR）皆录得倒退，几乎抵销首三季升幅，并预料今年的RevPAR仅温和增长，主要受全球经济不稳影响。

--中信股份 （前称中信泰富）前副董事总经理张立宪申请司法覆核许可以推翻证监会向市场行为失当审裁处召开研讯的决定，惟遭法官拒绝其申请。

--消息透露，恒生银行 副董事长兼行政总裁李慧敏将于今年5月董事任期届满后继续留任。

**文汇报**

--近年东南亚地区人力成本急升，惟受惠生产效率提高和美元强势，女性内衣生产商黛丽斯 截至去年底止中期毛利率仍按年上升两个百分点。

--当代置业 透过间接全资附属公司武汉摩码置业，以17.35亿元人民币投得上海闵行区优质地块，用作开发普通商品房。

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