港报财经评论：兼顾利率汇价，人行放水任务艰巨--信报2月17日

兼顾利率汇价，人行放水任务艰巨/习广思

打新资金全线回流、人行春节前大幅释放流动性，令A股近几个交易日牛气充盈，细价股、创板股等投机味道较浓的股份升势特别强劲。放水预期本来是伴随人民币贬值的估算，但有分析认为，中国在外债高企的情况下，不能容许人民币汇价大幅贬值。人行如何维持宽松货币政策，同时维持汇率稳定，的确是一大考验。人行最新数据显示，中国1月广义货币（M2）按年增长10.8%，逊于预期增长12.1%，分别比去年12月和2014年1月低1.4%和2.4%；去年12月M2按年增长12.2%。流通中货币（M0）按年跌17.6%，大大逊于预期跌0.5%，M0去年12月增长2.9%。今年首月净投放现金为2,781亿人民币。

按照以上数据，每周二及周四的人行货币投放操作仍有空间放水，因而支持近期A股向上行情。有大行更预期，年假后人行或再减息。与其他国家一样，中国正在加大货币刺激力度，以提振经济。然而，与其他国家不一样的是，中国不会通过货币贬值来刺激经济。原因是人民币汇率持续疲软，会造成中国企业外债急升，且构成严重偿付压力。据国际清算银行估计，中国企业债务达1.1万亿美元，若美元兑人民币持续升值，这天量的外债将愈滚愈大，偿兑成本急速上升；因此，中国不得不通过其他抑制人民币跌势的措施，来抵销减息等宽松政策的影响。人民币较一年前触及的高点回落了2.9%，但相对其他亚洲货币，兑美元贬值幅度其实非常温和。

在进退维谷的情况下，金融机构预测人民币与墨西哥披索，今年将成为兑美元可能升值的货币。人民币升值，不论涨幅多少，都会影响中国刺激经济措施的效果，打击出口竞争力，拖累已经减速的经济。人行在此背景下，既不能下猛药大手减息，又要顾及周边国家货币贬值，从而影响国内竞争力。如何做到平衡，实在是艰巨的任务。(B01)

美元兑日圆下试115/苏子

受到日本未必会再加码推出QE措施影响，上周美元兑日圆仅升至120.48日圆高位即掉头回落，120日圆心理关口得而复失。由于上周三及周四美元兑日圆在日线图上已呈现双日转向的不利形态，故稍后滙价进一步跌至20天平均线支持以下并继续往下寻底的可能性甚高。原先预测，美元兑日圆在突破120日圆心理关口收市后，应有力挑战121/121.30阻力区，可惜滙价未触及此阻力区便已掉头重挫，此情况可说是典型的反高潮。但不少看好者目前仍相信，在美国联储局即将在年中宣布加息下，上述的不利形态可以不用理会之余，更可视为趁低买入美元兑日圆的大好机会。

但对此却有较大戒心，原因是滙价出现反高潮后，定会有不少在高位才追入的投资者受困损手，而国际大户这时不会如此容易“放生”那些不肯止损的看好的投资者。故担心美元兑日圆稍后有较大机会向下作出更深的调整市，以迫使大部分实力不足的看好的投资者离场。美元兑日圆一旦跌破100天平均线支持，应该会触发大量止蚀沽盘入市，从而令到滙价下试至115甚至更低水平。目前投资者可以把美元兑日圆的20天平均线视作好淡判别位，若跌破收市，届时切忌趁低买入，反而更可顺势建立美元兑日圆短仓，博在看好声中下试至115日圆心理关口。

目前市场上看好美元后市者占一个极高的比例，故国际大户实在有足够诱因在目前美元已见乏力再升下，伺机把美元大幅推低以屠杀那些高追美元但实力却不足的美元看好的投资者！非美元货币中，市场上十居其九也看淡欧罗后市，故小心美元被大户推低的同时，欧罗兑美元亦会因此来个绝地反弹。若欧罗兑美元反弹，以去年的1.3993美元高位跌至上月26日的1.1097美元低位的23.6%，初步目标为1.1780美元，而此目标与50天SMA阻力（1.18）及上月15日的1.1793美元高位阻力相若。(B08)

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