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亚洲 | 2015年 2月 11日 星期三 10:37 BJT

台湾股市：早盘上涨，受本地科技业强劲业绩提振

路透台北2月11日 - 台湾股市周三早盘中上涨0.9%，受台湾本地科技
企业公布强劲季度与月度财报提振。
    
    0222 GMT，台股加权股价指数 上涨83.59点，报9,466.68点，
上日收跌0.3%。
    
    电子类指数 上涨1.47%，半导体类指数 上扬2.56%，光
电类指数 劲升2%。
    
    全球晶圆代工龙头--台积电  周二公布，1月合并营
收为871.2亿台币，较上年同期成长69.4%，按月增25.3%。 
消息提振电子类股。
    
    银行保险类指数 小涨0.2%，石油与天然气类指数 跌 0
.12%。(完)
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