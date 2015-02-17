港报财经评论：中资券商股，羊年买银证/林瑞芬--经济日报2月17日

中资券商股，羊年买银证/林瑞芬 羊年将至，今周假期气氛浓厚。A股料平稳度过长假期前的交易日，能够影响下周港股的主要来自欧、美。恒指昨收报24,726，微升0.18%；国指收报11,934，微升0.1%；大市成交额只有512亿港元。港交所 决定长和将在其上市日起取代长实 在相关指数的成分股地位，这安排有助减少对其他蓝筹股的波动，是利好的安排，港股的不明朗因素稍减。长实昨涨1.1%，和黄 昨涨1.3%，稳中有升，等3月大日子。 上证昨收报3,222，升0.58%，沪深两市成交额近5,411亿港元。上周中国内地已公布1月份货币数据，M2和新增社会融资规模环比增速显着放缓。M2于1月份同比增长10.8%，增速分别比上月末和去年同期低1.4%和2.4%，增速创历史新低；1月份为人民币2.05万亿港元，彭博市场平均预测为2.1万亿港元，低于市场预期。在通缩风险下，仍有加大货币政策放松力度的预期。然而，这个时点，各有说法，有估在人民币汇率贬值趋势的减弱，以及一季度经济资料的逐渐露出水面时，将是降息的下一个时点，这可能是4月。惟有人估计降息在春节前后，或3月上中旬。 A股今日将是春节前最后交易日，周三至下周二将休市，要下周三才复市。春节前五日，统计显示A股多数造好，红包行情已在上周五就呈现眼前。不过，平安证券提醒，春节红包行情不宜过度贪婪，短期市场大涨空间料有限，上证的阻力近3,400仍很大。另据瑞银证券也根据历史经验指出，春节后大量现金回流银行体系，流动性有一段宽松时期，大、小市值股份都能出现一段小幅上升。但之后，随着市场预期注册制的最终方案确定（随即的新股发行节奏明显加快），小市值股或面临回吐压力。两会临近和1至2月宏观资料陆续发布，市场关注点将再次转向改革，博弈宏观政策的进一步放松。由此，现在作大手扫货博节后开小红盘或可以，大红盘仍难。尤其留意近周连续被急抢涨的创业板，一旦遇挫，或倒过来拖累大市值股份的买卖气氛，节前持货，只可以适可而止。(B03)

不良贷款增，影响内银股/余少文 长假期前，大市趋于牛皮，农历年后再见真章，但中国内地1月货币供应情况好坏参半。其中不良贷款率持续上升，或会阻碍银行的放贷力度。中国内地股市农历年前假期只余今日，昨日反覆向好，沪深两市成交额约有5,500亿人民币。而国企指数则窄幅上落，全日升12点收报11,934点，高低波幅不足63点，成交额106亿人民币，但只有44%主板H股可以随大市上升；而红筹指数升8点收报4,627点，成交额43亿人民币。虽然国指重上各平均线，但仍处于三角形形态内上落，维持升破三角形顶部，可以挑战14,000点，相反跌穿三角形底部则要下试11,000点。惟大市长假期前，料观望气氛较浓，交投已经缩减，要下周才有突破的空间。但过去亦曾出现大户在半日市发难，舞高大市，故投资者不妨留意有否搭顺风车机会。 总之，希望国指可以下挫，跌至11,000点然后吸纳，只是指数守各平均线之上，似乎假后走高的机会率较高。而人民银行上周公布1月社会融资规模增量为2.05万亿人民币，较去年同期少了5,394亿人民币，新增贷款则增加1,531亿人民币至1.47万亿人民币。M1和M2分别增长10.6%和10.8%，后者差于预期的12.1%，但前者远高于预期的5.6%。但新增贷款较去年同期升11%，是六年来最高的1月，可以反映中国内地1月货币供应好过预期。 至于社会融资规模增量较去年同期减少，其中一个原因是央行由今年开始调整部分统计制度，数字下跌是预期之内，但表外业务占社会融资规模增量比重不足14%，同样是六年来最低比重的1月，或反映资金投入实体经济。故1月货币等供应数据虽好坏参半，但已经好过预期。不过，中国银监会公布的去年第四季数据，发现商业银行不良贷款和不良贷款率“双升”，前者升9.9%至8,426亿人民币，后者升1.25%，较第三季止的不良贷款率1.16%，升了0.09%。虽然数字较1月底媒体透露的1.29%为低，但上升趋势未变。虽然中国内地CPI降至0.8%，以及央行改变了存款定义，似乎令银行增加贷款的空间，只是不良贷款率回升也困扰银行放贷空间。(B05)

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