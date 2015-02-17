港报社评：海难船长虽判囚，仍须追究海事处--信报2月17日

《路透晚报》--5月5日日间新闻摘要（中港台）
中国商务部发布报告称，2017年中国外贸发展面临的环境有望略好于过去两年，但形势依然严峻复杂，实现全年进出口回稳向好目标需要付出艰苦努力。
涉案而沉船的“南丫四号”船长周志伟，以及渡轮“海泰号”船长黎细明，各被控39项误杀罪，以及危害他人海上安全罪。结果，周志伟误杀罪名不成立，危害他人海上安全罪名则成立；黎细明被裁定39项误杀罪全部成立，危害他人海上安全罪亦成立；周志伟被判入狱9个月，黎细明刑责较重所以判囚八年。
家属的指控并非无的放矢，有必要追究海事处的根据，来自海难发生之后所成立的调查委员会。调查报告提出多项建议，包括要求海事处修订验船表格的格式及程序，并且修订守则，列明甲板固定装置是否稳妥的实际数值和标准；海事处应该列明工作人员就批核船只图则及检验船只，订明分工安排，验船主任应该签署验船证明书的声明；海事处应该规定验船主任及验船督察以书面记录更改船只发牌条件的理由，并且以书面通知上司及船东，以防止舞弊行为，并且加强监察。报告在结论中提出，海事处有必要作出制度上的改变，尤其是承担责任的态度和透明度方面的改变。简单地说，海事处有人在验船方面的诸般疏漏，恐怕是船只迅速沉没的元凶之一，而且不排除涉及“舞弊行为”。
南丫海难并非无可避免的天灾，而是一宗彻头彻尾的人祸，两名肇事船长虽然罪有应得判囚了，但不能就此作罢，必须把海事处的责任追究到底。万一真的涉及舞弊行为，廉署亦应介入调查。
若然海事处当初严格执行验船的相关法例，南丫海难未必如此严重。亡羊补牢，当局一方面须汲取教训，堵塞机制的纰漏，避免同类人祸再发生；另一方面须对违规失职的官员严惩不贷，以儆效尤，以靖风纪，还罹难者与亲属一个公道，给市民一个交代。(A02)
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中国商务部发布报告称，2017年中国外贸发展面临的环境有望略好于过去两年，但形势依然严峻复杂，实现全年进出口回稳向好目标需要付出艰苦努力。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年3月 零售销售值 +3.1* -5.8^ -9.8 2017年3月 零售销售量 +2.7* -6.2^ -7.8 2017年3月 综合消费物价指数(CPI) +0.5 -0.1 +2.9 2017年3月 甲类消费物价指数(CPI +0.2 -0.6 +3.0 A) 2016
* 台币兑美元连三日收跌至一周新低 * 国际油价挫跌拖累风险性资产走弱 * 午后外资偏向买汇惟出口商进场抛汇 * 台币兑美元下周区间料在30.000-30.400 路透台北5月5日 - 台币兑美元周五连续第三日收跌至一周新低。交易员表示 ，因油价挫跌拖累风险性资产走弱，及午后外资偏向买汇，带动台币随亚币趋弱盘整，惟美 元逢高出口商抛汇卖需仍在，略有收敛台币跌幅，后续关注稍晚的美国非农就业报告及法国 大选结果将于周日揭晓。 他们指出，目前法国总统大选由中间派候选人马克龙在民调中居于领先地位，因市场早 有预期料对台币影响有限，除非结果翻盘才会导致汇市震荡，转而聚焦美国非农就业数据表 现，因近期美国经济数据较不尽理想。 〞台币每跌到一个价位，就有出口商出来卖(美元)，台币会缓跌。〞一大型银行交易员 说。 今日台币收在30.182至一周收盘低位，前波收盘低位为4月28日的30.218。 资金流向方面，交易员称，今日交投持稳略偏淡，早盘外资买卖汇皆有，午后则偏向买 汇，且场上持续消