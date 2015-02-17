港报社评：海难船长虽判囚，仍须追究海事处--信报2月17日

家属的指控并非无的放矢，有必要追究海事处的根据，来自海难发生之后所成立的调查委员会。调查报告提出多项建议，包括要求海事处修订验船表格的格式及程序，并且修订守则，列明甲板固定装置是否稳妥的实际数值和标准；海事处应该列明工作人员就批核船只图则及检验船只，订明分工安排，验船主任应该签署验船证明书的声明；海事处应该规定验船主任及验船督察以书面记录更改船只发牌条件的理由，并且以书面通知上司及船东，以防止舞弊行为，并且加强监察。报告在结论中提出，海事处有必要作出制度上的改变，尤其是承担责任的态度和透明度方面的改变。简单地说，海事处有人在验船方面的诸般疏漏，恐怕是船只迅速沉没的元凶之一，而且不排除涉及“舞弊行为”。