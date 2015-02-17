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亚洲 | 2015年 2月 17日 星期二 09:59 BJT

港报社评：海难船长虽判囚，仍须追究海事处--信报2月17日

涉案而沉船的“南丫四号”船长周志伟，以及渡轮“海泰号”船长黎细明，各被控39项误杀罪，以及危害他人海上安全罪。结果，周志伟误杀罪名不成立，危害他人海上安全罪名则成立；黎细明被裁定39项误杀罪全部成立，危害他人海上安全罪亦成立；周志伟被判入狱9个月，黎细明刑责较重所以判囚八年。

家属的指控并非无的放矢，有必要追究海事处的根据，来自海难发生之后所成立的调查委员会。调查报告提出多项建议，包括要求海事处修订验船表格的格式及程序，并且修订守则，列明甲板固定装置是否稳妥的实际数值和标准；海事处应该列明工作人员就批核船只图则及检验船只，订明分工安排，验船主任应该签署验船证明书的声明；海事处应该规定验船主任及验船督察以书面记录更改船只发牌条件的理由，并且以书面通知上司及船东，以防止舞弊行为，并且加强监察。报告在结论中提出，海事处有必要作出制度上的改变，尤其是承担责任的态度和透明度方面的改变。简单地说，海事处有人在验船方面的诸般疏漏，恐怕是船只迅速沉没的元凶之一，而且不排除涉及“舞弊行为”。

南丫海难并非无可避免的天灾，而是一宗彻头彻尾的人祸，两名肇事船长虽然罪有应得判囚了，但不能就此作罢，必须把海事处的责任追究到底。万一真的涉及舞弊行为，廉署亦应介入调查。

若然海事处当初严格执行验船的相关法例，南丫海难未必如此严重。亡羊补牢，当局一方面须汲取教训，堵塞机制的纰漏，避免同类人祸再发生；另一方面须对违规失职的官员严惩不贷，以儆效尤，以靖风纪，还罹难者与亲属一个公道，给市民一个交代。(A02)

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