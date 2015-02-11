《路透晚报》--2月11日日间新闻摘要（国际版）

全球金市：金价缩减涨幅，本周有望创六个月最大跌幅
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
[市场摘要]
--日本股市：适逢公共假期休市。
--中国股市：沪综指连三日收升，量能持续缩减预示反弹空间有限
中国股市沪综指周三连续第三日收升，但A股成交额创近三个月新低。分析师指出，目前反弹力度依然有限，节前交投意愿清淡，量能持续缩减预示反弹势头可能难以延续。沪综指收报3,157.70点，涨16.11点或0.51%；上证A股今日成交2,091亿元人民币，上日为2,225亿元。
--香港股市：收低，中国央行支持经济承诺未激起强烈反应
香港股市恒生指数收低，受银行股拖累，投资人忧心中国经济状况。恒生指数跌0.9%至24,315.02点。恒生国企指数下滑0.4%至11,651.01点。
--汇市：美元/日圆触及一个月新高，欧元聚焦希腊债务会谈
美元/日圆触及一个月新高，受益于美国公债收益率(殖利率)走高；与此同时，围绕希腊新债务协议的不确定性，让欧元持续笼罩在阴霾下。欧元/美元最新报1.1315，日内微跌；美元/日圆小涨0.24%，报119.70。
--欧元债市：葡萄牙公债收益率上扬，但新债发行料平顺
葡萄牙公债收益率小升，投资人出脱债券，为10年期公债发行预留空间，此次发债料将吸引强劲买需，因欧洲央行买债计划缓解希腊债务问题冲击。葡萄牙10年期公债收益率上升近3个基点至2.59%，不过仍接近上个月创下的纪录低位2.11%。
--国际油市：布兰特原油持稳56美元上方，美国原油库存增幅小于预期
布兰特原油期货持稳56美元上方，美国原油期货短暂上涨超过1美元，因美国原油库存增幅小于预期，部份人士认为这是供应过剩开始减轻的迹象。0833GMT，布兰特原油期货上升0.37美元至每桶56.80美元。美国原油上扬0.4美元报50.42美元。
--全球金市：现货金小升，投资人关注希腊债务危机
金价小幅上扬，因美元近日涨多后暂作歇息，此外希腊在欧元区的前途未卜，令金融市场弥漫审慎气氛。0836GMT，现货金小涨至每盎司1,236.87美元。
--金属期市：油价上扬支撑伦铜攀升，中国假期临近抑制交投
伦敦期铜在清淡交投中上扬，受到油价走升的支撑，但鉴于中国需求增长疑虑，以及春节假期前业务迟缓，交易商不愿大举建仓。0838GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜升0.53%，报每吨5,624.50美元。
注: 其他重要财经新闻浏览请点选 ；近日《路透晚报》请点选 。(完) (整理 张若琪 审校 徐文焰)
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率
路透约翰内斯堡5月5日 - 南非兰特兑美元周五上涨，从稍早触及的近四周低点反弹，因美元在法国总统选举前走低。 美元兑欧元触及约六个月最低，此前4月美国就业增长反弹强劲，但不足以改变周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 1553 GMT，兰特上涨1.23%，报13.4775兰特。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)