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亚洲 | 2015年 2月 11日 星期三 17:00 BJT

《路透晚报》--2月11日日间新闻摘要（国际版）

[市场摘要]

--日本股市：适逢公共假期休市。

--中国股市：沪综指连三日收升，量能持续缩减预示反弹空间有限

中国股市沪综指周三连续第三日收升，但A股成交额创近三个月新低。分析师指出，目前反弹力度依然有限，节前交投意愿清淡，量能持续缩减预示反弹势头可能难以延续。沪综指收报3,157.70点，涨16.11点或0.51%；上证A股今日成交2,091亿元人民币，上日为2,225亿元。

--香港股市：收低，中国央行支持经济承诺未激起强烈反应

香港股市恒生指数收低，受银行股拖累，投资人忧心中国经济状况。恒生指数跌0.9%至24,315.02点。恒生国企指数下滑0.4%至11,651.01点。

--汇市：美元/日圆触及一个月新高，欧元聚焦希腊债务会谈

美元/日圆触及一个月新高，受益于美国公债收益率(殖利率)走高；与此同时，围绕希腊新债务协议的不确定性，让欧元持续笼罩在阴霾下。欧元/美元最新报1.1315，日内微跌；美元/日圆小涨0.24%，报119.70。

--欧元债市：葡萄牙公债收益率上扬，但新债发行料平顺

葡萄牙公债收益率小升，投资人出脱债券，为10年期公债发行预留空间，此次发债料将吸引强劲买需，因欧洲央行买债计划缓解希腊债务问题冲击。葡萄牙10年期公债收益率上升近3个基点至2.59%，不过仍接近上个月创下的纪录低位2.11%。

--国际油市：布兰特原油持稳56美元上方，美国原油库存增幅小于预期

布兰特原油期货持稳56美元上方，美国原油期货短暂上涨超过1美元，因美国原油库存增幅小于预期，部份人士认为这是供应过剩开始减轻的迹象。0833GMT，布兰特原油期货上升0.37美元至每桶56.80美元。美国原油上扬0.4美元报50.42美元。

--全球金市：现货金小升，投资人关注希腊债务危机

金价小幅上扬，因美元近日涨多后暂作歇息，此外希腊在欧元区的前途未卜，令金融市场弥漫审慎气氛。0836GMT，现货金小涨至每盎司1,236.87美元。

--金属期市：油价上扬支撑伦铜攀升，中国假期临近抑制交投

伦敦期铜在清淡交投中上扬，受到油价走升的支撑，但鉴于中国需求增长疑虑，以及春节假期前业务迟缓，交易商不愿大举建仓。0838GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜升0.53%，报每吨5,624.50美元。

注: 其他重要财经新闻浏览请点选 ；近日《路透晚报》请点选 。(完) (整理 张若琪 审校 徐文焰)
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