台湾股市：放量收高，台积电利多拉抬大盘但后市料高档整理

全球金市：金价缩减涨幅，本周有望创六个月最大跌幅
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
路透台北2月11日 - 台湾股市周三放量收高。分析师指出，台股最大权重个股--台积电 上日利多频传，激励今日股价大涨，也带动大盘上扬。但扣除台积电的台股表现平平，预估在农历年关前的最后两个交易日将平静过渡，在高档整理。
台湾加权指数 收高0.73%，报9,462.22点；成交初值 为965.51亿台币，上交易日修正后为760.24亿。
〞除了台积电，很多个股都没有涨，其实就是等过年了。〞兆丰投顾一不具名分析师说。
他指出，年关前预估台股就在当前水位整理，并等待农历长假间的国际消息面及股市变化。但国际上表现不佳，台股年后可能开低，但短线仍有往上震荡的机会，元宵节前仍不看淡。明日则估大盘指数9,400-9,500点间来回。
台积电今日收高3.86%，表现除明显优于大盘外，盘中高位149台币及收盘价148台币均双双创下盘中及收盘的纪录新高。
全球晶圆代工龙头--台积电 上日公布，1月合并营收为871.2亿台币，创历史单月新高，较上年同期成长69.4%，按月增25.3%。此外，该公司上日也宣布拟定每普通股配发4.5台币现金股利，打破过去数年每年配发现金股利3台币的惯例。
亚洲股市今日涨跌互见。本地时间13:56时，香港恒生指数 跌约0.83%，但韩股 则上涨0.6%。(完)
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率
路透约翰内斯堡5月5日 - 南非兰特兑美元周五上涨，从稍早触及的近四周低点反弹，因美元在法国总统选举前走低。 美元兑欧元触及约六个月最低，此前4月美国就业增长反弹强劲，但不足以改变周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 1553 GMT，兰特上涨1.23%，报13.4775兰特。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)