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亚洲 | 2015年 2月 11日 星期三 14:05 BJT

台湾股市：放量收高，台积电利多拉抬大盘但后市料高档整理

路透台北2月11日 - 台湾股市周三放量收高。分析师指出，台股最大权重个股--台积电 上日利多频传，激励今日股价大涨，也带动大盘上扬。但扣除台积电的台股表现平平，预估在农历年关前的最后两个交易日将平静过渡，在高档整理。

台湾加权指数 收高0.73%，报9,462.22点；成交初值 为965.51亿台币，上交易日修正后为760.24亿。

〞除了台积电，很多个股都没有涨，其实就是等过年了。〞兆丰投顾一不具名分析师说。

他指出，年关前预估台股就在当前水位整理，并等待农历长假间的国际消息面及股市变化。但国际上表现不佳，台股年后可能开低，但短线仍有往上震荡的机会，元宵节前仍不看淡。明日则估大盘指数9,400-9,500点间来回。

台积电今日收高3.86%，表现除明显优于大盘外，盘中高位149台币及收盘价148台币均双双创下盘中及收盘的纪录新高。

全球晶圆代工龙头--台积电 上日公布，1月合并营收为871.2亿台币，创历史单月新高，较上年同期成长69.4%，按月增25.3%。此外，该公司上日也宣布拟定每普通股配发4.5台币现金股利，打破过去数年每年配发现金股利3台币的惯例。

亚洲股市今日涨跌互见。本地时间13:56时，香港恒生指数 跌约0.83%，但韩股 则上涨0.6%。(完)
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