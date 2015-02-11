台湾债市：RP利率仍持稳，AT&T美元债交割令资金分配不均

全球金市：金价缩减涨幅，本周有望创六个月最大跌幅
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
路透台北2月11日 - 台湾债券市场附买回(RP)利率周三仍持稳。交易员表示，寿险端提前调度资金因应明日超过800亿台币的AT&T美元债交割，使得投信端及寿险端资金仍显分配不均，不过银行端资金仍有余裕，令RP利率持稳既有区间。
他们指出，尽管今日有两档新货币型基金募集资金流入，但受到寿险端筹措国际债交割款影响，投信端资金明显分配不均，但不致于影响整体市场资金调度，RP利率仍持在原有利率水准。
〞今天投信不均的情况有再明显一点。〞一大型券商交易员说。
今日证券商公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%，跨农历年成交区间在0.54-0.55%；公司债RP主要成交在0.63-0.64%，跨农历年RP主交投在0.64-0.65%，大致同于上日。
大型票券商与金融机构承作的公债附买回利率则成交在0.40-0.50%，跨农历年成交区间在0.46-0.51%；公司债附买回利率成交约在0.50-0.56%，跨农历年成交区间在0.56-0.57%，跟上日报价相似。
今日有德意志银行新加坡分行发行5,000万澳元债。
本周余日债券发行情况包括：周四AT&T 发行26.19亿美元公司债、台聚公司债交割20亿台币、周五310.003亿台币30年公债 交割。本周还本仍有:周四200亿台币国库券到期还本、周五公债付息12.25亿台币。(完) (记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率
路透约翰内斯堡5月5日 - 南非兰特兑美元周五上涨，从稍早触及的近四周低点反弹，因美元在法国总统选举前走低。 美元兑欧元触及约六个月最低，此前4月美国就业增长反弹强劲，但不足以改变周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 1553 GMT，兰特上涨1.23%，报13.4775兰特。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)