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亚洲 | 2015年 2月 11日 星期三 11:11 BJT

台湾债市：RP利率仍持稳，AT&T美元债交割令资金分配不均

路透台北2月11日 - 台湾债券市场附买回(RP)利率周三仍持稳。交易员表示，寿险端提前调度资金因应明日超过800亿台币的AT&T美元债交割，使得投信端及寿险端资金仍显分配不均，不过银行端资金仍有余裕，令RP利率持稳既有区间。

他们指出，尽管今日有两档新货币型基金募集资金流入，但受到寿险端筹措国际债交割款影响，投信端资金明显分配不均，但不致于影响整体市场资金调度，RP利率仍持在原有利率水准。

〞今天投信不均的情况有再明显一点。〞一大型券商交易员说。

今日证券商公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%，跨农历年成交区间在0.54-0.55%；公司债RP主要成交在0.63-0.64%，跨农历年RP主交投在0.64-0.65%，大致同于上日。

大型票券商与金融机构承作的公债附买回利率则成交在0.40-0.50%，跨农历年成交区间在0.46-0.51%；公司债附买回利率成交约在0.50-0.56%，跨农历年成交区间在0.56-0.57%，跟上日报价相似。

今日有德意志银行新加坡分行发行5,000万澳元债。

本周余日债券发行情况包括：周四AT&T 发行26.19亿美元公司债、台聚公司债交割20亿台币、周五310.003亿台币30年公债 交割。本周还本仍有:周四200亿台币国库券到期还本、周五公债付息12.25亿台币。(完) (记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)
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