《KEMP专栏》低油价虽是长期利好，但难免油气行业投资短期退潮之苦

芝加哥期市：CBOT玉米期货收高，因回补空头
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收涨，分析师说，因回补空头。 CBOT-7月玉米期货收涨4-1/2美分，报每磅4.42-1/4美元。 交易商表示，担心在降雨后，玉米种植将被推迟。 今日CBOT玉米期货成交量预计为288,385口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
许多石油探勘及生产业者和钻井合约商已然宣布大举裁员，目前这波裁员潮正在整个供应链扩散，甚至影响到钻管制造商及压裂砂供应业者。
由于美国每日仍净进口约500万桶石油，最终低油价应可为该国经济带来净提振作用。
低油价意谓着为消费者使用的汽油，卡车公司及铁路耗用的柴油，以及航空公司动用的航空煤油都更加便宜。因此，这应可刺激各界提高对其他项目的支出及投资。但低廉的能源要惠及整体经济，得花一些些时间。
在此同时，油气投资及就业状况骤然放缓，却马上就会造成负面冲击。 “石油企业正因迅速缩减当前的开支，并削减未来的支出计画，而蒙受痛苦的冲击，”知名基金经理Jeremy Grantham在报告中指出。
反观低油价所带来的好处可能会，也可能不会促使他们对其他项目的支出增加；无论如何，提高支出可能需要花些时间。
从可比统计数据看来，美国经济终将因油气价格暴跌而受惠。但从当前情况看来，从油气引领的投资转换为其他形式的消费者支出及投资，这个过程可能会相当痛苦。
同样的论调也可拉高到全球的层级。在过去五年以来，油气产业是全球经济中最大的投资业者之一，而该产业成长突然放缓，肯定会造成短期冲击，即便长期来看有利。(完) (译文审校 徐文焰/许娜/张若琪/张明钧/李爽)
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收涨，分析师说，因回补空头。 CBOT-7月玉米期货收涨4-1/2美分，报每磅4.42-1/4美元。 交易商表示，担心在降雨后，玉米种植将被推迟。 今日CBOT玉米期货成交量预计为288,385口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收低， 交易商称，因在触及六周高位后有获利了结。 CBOT-7月大豆期货 收跌1-1/4美分，报每蒲式耳9.73美元。大豆 在隔夜交易时段跌穿40日移动均线。该合约自3月1日以来都不曾收在这一 关键技术点之上。 美国农业部称，民间出口商报告销售13.2万吨2016/17销售年度大豆 到未知目的地。 CBOT-7月豆粕期货 收跌1.7美分，报每短吨316.90美元。 CBOT -7月豆油期货 收涨0.40美分，报每磅32.90美分。 今日CBOT大豆预估成交量为172,434口，豆粕为77,318口，豆油为123 ,651口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高4-1/2美分，报每蒲式耳4.42-1/4美元，分析师称，因空头回补和近期降雨引发的产量忧虑。