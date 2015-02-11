《KEMP专栏》低油价虽是长期利好，但难免油气行业投资短期退潮之苦

许多石油探勘及生产业者和钻井合约商已然宣布大举裁员，目前这波裁员潮正在整个供应链扩散，甚至影响到钻管制造商及压裂砂供应业者。

由于美国每日仍净进口约500万桶石油，最终低油价应可为该国经济带来净提振作用。

低油价意谓着为消费者使用的汽油，卡车公司及铁路耗用的柴油，以及航空公司动用的航空煤油都更加便宜。因此，这应可刺激各界提高对其他项目的支出及投资。但低廉的能源要惠及整体经济，得花一些些时间。

在此同时，油气投资及就业状况骤然放缓，却马上就会造成负面冲击。 “石油企业正因迅速缩减当前的开支，并削减未来的支出计画，而蒙受痛苦的冲击，”知名基金经理Jeremy Grantham在报告中指出。

反观低油价所带来的好处可能会，也可能不会促使他们对其他项目的支出增加；无论如何，提高支出可能需要花些时间。

从可比统计数据看来，美国经济终将因油气价格暴跌而受惠。但从当前情况看来，从油气引领的投资转换为其他形式的消费者支出及投资，这个过程可能会相当痛苦。