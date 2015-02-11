中国债市动态：宽松政策预期推助现券及国债期货走强，关注信贷数据

全球金市：金价缩减涨幅，本周有望创六个月最大跌幅
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
路透北京2月11日 - 中国银行间债市周三早盘现券收益率止涨回落，国债期货明显走强；尽管今日资金吃紧态势未消，但市场从央行昨日发布的四季度货币政策执行报告中嗅出后续政策宽松之味，点燃债市浓厚的做多情绪。
交易员并指出，短期债市除继续受政策预期的影响外，市场亦在等待本周发布的信贷数据；此外明日公开市场逆回购操作的量价仍值得关注。
“(现券)收益率一路下行，国债长端幅度大；期货高开高走，市场(看多)情绪很浓烈，”北京一券商交易员称。
中国央行周二发布四季度货币政策执行报告称，将为经济结构调整与转型升级营造中性适度的货币金融环境，并综合运用数量、价格等多种货币政策工具，实现货币信贷及社会融资规模合理增长。
北京另一券商交易员则认为，虽然市场沉浸于央行放水的美好憧憬中，而且经济基本面疲弱亦对债市有支撑，但资金利率偏高仍制约现券进一步的走强空间。
剩余期限近10年的国开行140229券最新报价收益率 在3.75%/3.74%，上日尾盘为3.79%/3.77%。
国债期货走势更为强劲，主力合约TF1506 早盘收报98.746元人民币，较上日结算价涨0.274元或0.28%。(完) (发稿 华小萌；审校 边竞/林高丽)
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率
路透约翰内斯堡5月5日 - 南非兰特兑美元周五上涨，从稍早触及的近四周低点反弹，因美元在法国总统选举前走低。 美元兑欧元触及约六个月最低，此前4月美国就业增长反弹强劲，但不足以改变周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 1553 GMT，兰特上涨1.23%，报13.4775兰特。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)