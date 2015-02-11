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亚洲 | 2015年 2月 11日 星期三 12:05 BJT

中国债市动态：宽松政策预期推助现券及国债期货走强，关注信贷数据

路透北京2月11日 - 中国银行间债市周三早盘现券收益率止涨回落，国债期货明显走强；尽管今日资金吃紧态势未消，但市场从央行昨日发布的四季度货币政策执行报告中嗅出后续政策宽松之味，点燃债市浓厚的做多情绪。

交易员并指出，短期债市除继续受政策预期的影响外，市场亦在等待本周发布的信贷数据；此外明日公开市场逆回购操作的量价仍值得关注。

“(现券)收益率一路下行，国债长端幅度大；期货高开高走，市场(看多)情绪很浓烈，”北京一券商交易员称。

中国央行周二发布四季度货币政策执行报告称，将为经济结构调整与转型升级营造中性适度的货币金融环境，并综合运用数量、价格等多种货币政策工具，实现货币信贷及社会融资规模合理增长。

北京另一券商交易员则认为，虽然市场沉浸于央行放水的美好憧憬中，而且经济基本面疲弱亦对债市有支撑，但资金利率偏高仍制约现券进一步的走强空间。

剩余期限近10年的国开行140229券最新报价收益率 在3.75%/3.74%，上日尾盘为3.79%/3.77%。

国债期货走势更为强劲，主力合约TF1506 早盘收报98.746元人民币，较上日结算价涨0.274元或0.28%。(完) (发稿 华小萌；审校 边竞/林高丽)
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