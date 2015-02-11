《中国债市每日综述》现券收益率和IRS走低，政策放松传言催火国债期货

* 现券收益率和IRS走低，其中IRS降幅为5-6个bp

* 国债期货放量上涨，或因降息等放松传言刺激

* 节前资金紧张，等待明日逆回购支援

* 应对春节央行在全国推广SLF，继续观望政策面动向

路透上海2月11日 - 中国银行间债市周三现券收益率和利率互换(IRS)下行，其中IRS跌幅在央行宣布SLF扩围后扩大至5-6个基点(bp)。交易员认为，国债期货今日放量续涨，其超预期表现可能和包括降息在内的政策进一步放松传言有关，但可信度无法确定。

交易员称，节后资金面将转好，且长期看进一步宽松政策终将出台。只是降准过后央行是否会马上跟进降息还无法判断，只能等待观望。

华中一券商交易员表示，受国债期货涨势带动，以及节后资金面向好预期，现券收益率和IRS均有所下行，但幅度远落后于国债期货，“(国债期货涨势)有点超预期了。”

国债期货主力合约TF1506 今日继续放量上涨，收报98.960元人民币，较上日结算价涨0.488元，或0.50%。

对于国债期货异军突起的原因，交易员猜测可能和降息传言有关，但并无法确认其准确性。

中国央行周二发布2014年四季度货币政策执行报告，强调将继续实施稳健的货币政策，并更加注重松紧适度，适时适度预调微调，为经济结构调整与转型升级营造中性适度的货币金融环境。

剩余期限近10年的国开行固息债140229最新报价 在3.7400%/3.7250%，上日尾盘为3.7900%/3.7700%。

北京一银行交易员并透露，午后SLF扩围消息推动IRS再降约2个点，累计跌幅达到5-6个bp。

中国人民银行周三表示，在前期10省(市)分支机构试行常备借贷便利操作(SLF)形成可复制经验的基础上，决定在全国推广分支机构常备借贷便利，以完善中央银行对中小金融机构提供流动性支持的渠道，应对春节前的流动性季节性波动。

**主要回购利率上行，资金紧俏待逆回购输血**

银行间资金市场周三主要回购利率上行。春节前现金备付需求以及新股IPO冲击还在，资金需求依旧相当旺盛，供不应求局面持续，市场仍期盼明日公开市场逆回购输血。

交易员并指出，今明两日IPO申购进入尾声，预计对流动性的冲击渐弱，加上央行提供一定程度的扶助，周末前资金面有望趋缓。

“挺紧的，大行的供给其实还是有一些，就是需求量太大了，感觉有点跟不上，”上海一银行交易员称。

本周合计有24家新股集中发行，周一至周四（9日-12日）每日都有新股发行，其中有17家网上申购日集中在周二，包括大盘股东兴证券。 中国今年春节假期为2月18日至24日。

华东一银行交易员则表示，目前稳定的资金供给主要仍来自国开行，而由于今日的七天资金已刚好跨过春节，因此实际成交的期限都偏短，平均仅在三天左右，“(现在出七天资金)太不划算了，资金这么紧，大家都不傻。”

她并谈到，由于对明日逆回购仍有期盼，也有不少机构可能选择先借隔夜品种过渡，等明天的逆回购再拿跨春节的资金接续，因为逆回购利率毕竟较当前的市场价格低不少。