中国货币市场：主要回购利率多上行，资金仍紧俏待逆回购输血

全球金市：金价缩减涨幅，本周有望创六个月最大跌幅
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
路透上海2月11日 - 中国银行间资金市场周三主要回购利率多上行。春节前现金备付需求以及新股IPO冲击还在，资金需求依旧相当旺盛，供不应求局面持续，市场仍期盼明日公开市场逆回购输血。
交易员并指出，今明两日IPO申购进入尾声，预计对流动性的冲击渐弱，加上央行提供一定程度的扶助，周末前资金面有望趋缓。
“挺紧的，大行的供给其实还是有一些，就是需求量太大了，感觉有点跟不上，”上海一银行交易员称。
本周合计有24家新股集中发行，周一至周四（9日-12日）每日都有新股发行，其中有17家网上申购日集中在周二，包括大盘股东兴证券。 中国今年春节假期为2月18日至24日。
华东一银行交易员则表示，目前稳定的资金供给主要仍来自国开行，而由于今日的七天资金已刚好跨过春节，因此实际成交的期限都偏短，平均仅在三天左右，“(现在出七天资金)太不划算了，资金这么紧，大家都不傻。”
她并谈到，由于对明日逆回购仍有期盼，也有不少机构可能选择先借隔夜品种过渡，等明天的逆回购再拿跨春节的资金接续，因为逆回购利率毕竟较当前的市场价格低不少。
中国央行公开市场周二新增14天和21天逆回购，总额800亿元，自逆回购重启后操作品种从而扩至四种。而今日公开市场一级交易商仍可申报上述两个品种的需求。
周二银行间市场质押式回购总成交金额为13,303.25亿元，较上日的12,961.29亿元略增，并续创单日新高。
以下为主要货币市场利率报价：
北京时间11:43 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 2.9545 2.8661 +8.84
七天 4.4837 4.3660 +11.77
14天 4.7238 4.7276 -0.38
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 23.2750 53.4400 -3,016.50
七天 13.5000 13.8450 -34.50
14天 6.1500 5.2850 +86.50
回购定盘利率
其中:隔夜 3.2200 3.1000 +12.00
七天 4.5000 4.3400 +16.00
14天 4.7500 4.7000 +5.00
Shibor
其中:隔夜 2.9320 2.8520 +8.00
七天 4.4200 4.3210 +9.90
三个月 4.9000 4.8990 +0.10
------------------------------------------------------------(完) (发稿 边竞；审校 张喜良)
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率
路透约翰内斯堡5月5日 - 南非兰特兑美元周五上涨，从稍早触及的近四周低点反弹，因美元在法国总统选举前走低。 美元兑欧元触及约六个月最低，此前4月美国就业增长反弹强劲，但不足以改变周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 1553 GMT，兰特上涨1.23%，报13.4775兰特。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)