中国货币市场：主要回购利率多上行，资金仍紧俏待逆回购输血

路透上海2月11日 - 中国银行间资金市场周三主要回购利率多上行。春节前现金备付需求以及新股IPO冲击还在，资金需求依旧相当旺盛，供不应求局面持续，市场仍期盼明日公开市场逆回购输血。

交易员并指出，今明两日IPO申购进入尾声，预计对流动性的冲击渐弱，加上央行提供一定程度的扶助，周末前资金面有望趋缓。

“挺紧的，大行的供给其实还是有一些，就是需求量太大了，感觉有点跟不上，”上海一银行交易员称。

本周合计有24家新股集中发行，周一至周四（9日-12日）每日都有新股发行，其中有17家网上申购日集中在周二，包括大盘股东兴证券。 中国今年春节假期为2月18日至24日。

华东一银行交易员则表示，目前稳定的资金供给主要仍来自国开行，而由于今日的七天资金已刚好跨过春节，因此实际成交的期限都偏短，平均仅在三天左右，“(现在出七天资金)太不划算了，资金这么紧，大家都不傻。”

她并谈到，由于对明日逆回购仍有期盼，也有不少机构可能选择先借隔夜品种过渡，等明天的逆回购再拿跨春节的资金接续，因为逆回购利率毕竟较当前的市场价格低不少。

中国央行公开市场周二新增14天和21天逆回购，总额800亿元，自逆回购重启后操作品种从而扩至四种。而今日公开市场一级交易商仍可申报上述两个品种的需求。

周二银行间市场质押式回购总成交金额为13,303.25亿元，较上日的12,961.29亿元略增，并续创单日新高。

以下为主要货币市场利率报价：

北京时间11:43 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.9545 2.8661 +8.84

七天 4.4837 4.3660 +11.77

14天 4.7238 4.7276 -0.38

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 23.2750 53.4400 -3,016.50

七天 13.5000 13.8450 -34.50

14天 6.1500 5.2850 +86.50

回购定盘利率

其中:隔夜 3.2200 3.1000 +12.00

七天 4.5000 4.3400 +16.00

14天 4.7500 4.7000 +5.00

Shibor

其中:隔夜 2.9320 2.8520 +8.00

七天 4.4200 4.3210 +9.90

三个月 4.9000 4.8990 +0.10