《焦点》中国老龄化吸引投资者涌入“热度堪比互联网”的医疗行业

芝加哥期市：CBOT玉米期货收高，因回补空头
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收涨，分析师说，因回补空头。 CBOT-7月玉米期货收涨4-1/2美分，报每磅4.42-1/4美元。 交易商表示，担心在降雨后，玉米种植将被推迟。 今日CBOT玉米期货成交量预计为288,385口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
根据世界卫生组织(WHO)的数据，2012年中国每万人口拥有医生数为14.6人，澳大利亚为38.5人，美国24.2人，巴西17.6人。
“是否能招聘到医生是很重要的一点，特别是当你研究医院和医疗供应行业情况时，”咨询公司Bain & Co合伙人Vikram Kapur表示。“因此，需要管理的风险就是，要确保民间医疗机构能招聘到足够的医生。”
中国和亚太区其他国家医疗行业并购交易：link.reuters.com/hag93w
**有吸引力的投资**
TPG、黑石集团 和中国制药商复星医药 均已投资入股中国的医院、医疗设备制造商以及医疗服务企业。
“我们对‘新’中国持非常正面的看法，特别是医疗行业，”高盛首席中国策略师Kinger Lau表示。“随着生活水准提高和人口老龄化，医疗行业改革的概念从投资角度而言非常有吸引力。”
亚洲最大医院运营商IHH Healthcare董事长Abu Bakar Suleiman对路透表示，该公司已在上海建立一家医院，在农村地区拥有规模较小的诊所，并在洽商进一步拓展中国业务。
“中国很大，所以不只是进军北京和上海，”Suleiman说。“对民营行业来说，现在是刚刚起步的阶段。我们感觉，现在进入中国市场将是不错的选择。”(完) (编译 许娜/王兴亚/王颖；审校 屈桂娟/蔡美珍)
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收涨，分析师说，因回补空头。 CBOT-7月玉米期货收涨4-1/2美分，报每磅4.42-1/4美元。 交易商表示，担心在降雨后，玉米种植将被推迟。 今日CBOT玉米期货成交量预计为288,385口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收低， 交易商称，因在触及六周高位后有获利了结。 CBOT-7月大豆期货 收跌1-1/4美分，报每蒲式耳9.73美元。大豆 在隔夜交易时段跌穿40日移动均线。该合约自3月1日以来都不曾收在这一 关键技术点之上。 美国农业部称，民间出口商报告销售13.2万吨2016/17销售年度大豆 到未知目的地。 CBOT-7月豆粕期货 收跌1.7美分，报每短吨316.90美元。 CBOT -7月豆油期货 收涨0.40美分，报每磅32.90美分。 今日CBOT大豆预估成交量为172,434口，豆粕为77,318口，豆油为123 ,651口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高4-1/2美分，报每蒲式耳4.42-1/4美元，分析师称，因空头回补和近期降雨引发的产量忧虑。