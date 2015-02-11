《焦点》中国老龄化吸引投资者涌入“热度堪比互联网”的医疗行业

根据世界卫生组织(WHO)的数据，2012年中国每万人口拥有医生数为14.6人，澳大利亚为38.5人，美国24.2人，巴西17.6人。

“是否能招聘到医生是很重要的一点，特别是当你研究医院和医疗供应行业情况时，”咨询公司Bain & Co合伙人Vikram Kapur表示。“因此，需要管理的风险就是，要确保民间医疗机构能招聘到足够的医生。”

中国和亚太区其他国家医疗行业并购交易：link.reuters.com/hag93w

**有吸引力的投资**

TPG、黑石集团 和中国制药商复星医药 均已投资入股中国的医院、医疗设备制造商以及医疗服务企业。

“我们对‘新’中国持非常正面的看法，特别是医疗行业，”高盛首席中国策略师Kinger Lau表示。“随着生活水准提高和人口老龄化，医疗行业改革的概念从投资角度而言非常有吸引力。”

亚洲最大医院运营商IHH Healthcare董事长Abu Bakar Suleiman对路透表示，该公司已在上海建立一家医院，在农村地区拥有规模较小的诊所，并在洽商进一步拓展中国业务。

“中国很大，所以不只是进军北京和上海，”Suleiman说。“对民营行业来说，现在是刚刚起步的阶段。我们感觉，现在进入中国市场将是不错的选择。”(完) (编译 许娜/王兴亚/王颖；审校 屈桂娟/蔡美珍)