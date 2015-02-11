《全球汇市》美债收益率上扬支撑美元，希腊债务会谈是欧元关键

全球金市：金价缩减涨幅，本周有望创六个月最大跌幅
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
“若各方无法找到交集或对进展表示出乐观态度，可能会加重欧洲晚间/纽约下午交易时段的市场焦虑情绪。”法国巴黎银行分析师在致客户的一份报告中表示。
澳元兑美元 小涨0.1%至0.7777美元。周三稍早，澳元一度高见0.7795美元，因国内数据显示消费者信心强劲，房市畅旺。
一些主要货币在兑美元触及数年低点后即陷于区间交投，投资者寻找新的激励因素，调整美元多仓。
美元指数 走势明显体现了这种趋势。美元指数自1月23日触及11年高位95.481以来，一直在93.250至95.331之间波动。美元指数最新报94.687。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1318 1.1319 -0.01 -6.44 1.2097
美元/日圆 119.58 119.41 +0.14 -0.08 119.68
欧元/日圆 135.34 135.17 +0.13 -6.52 144.78
美元/瑞郎 0.9265 0.9263 +0.02 -6.80 0.9941
英镑/美元 1.5245 1.5252 -0.05 -2.11 1.5573
美元/加元 1.2585 1.2586 -0.01 +8.32 1.1618
澳元/美元 0.7762 0.7769 -0.09 -4.97 0.8168
新西兰元/美元 0.7416 0.7402 +0.19 -4.89 0.7797
澳元/日圆 92.820 92.780 +0.04 -5.04 97.750
新西兰元/日圆 88.680 88.330 +0.40 -4.96 93.310
英镑/日圆 182.30 182.14 +0.09 -2.19 186.38
澳元/新西兰元 1.0458 1.0486 -0.27 -0.11 1.0469
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译/审校 王兴亚/蔡美珍/李爽/陈宗琦/孙茉莉)
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率
路透约翰内斯堡5月5日 - 南非兰特兑美元周五上涨，从稍早触及的近四周低点反弹，因美元在法国总统选举前走低。 美元兑欧元触及约六个月最低，此前4月美国就业增长反弹强劲，但不足以改变周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 1553 GMT，兰特上涨1.23%，报13.4775兰特。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)