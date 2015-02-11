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亚洲 | 2015年 2月 11日 星期三 11:50 BJT

《全球汇市》美债收益率上扬支撑美元，希腊债务会谈是欧元关键

“若各方无法找到交集或对进展表示出乐观态度，可能会加重欧洲晚间/纽约下午交易时段的市场焦虑情绪。”法国巴黎银行分析师在致客户的一份报告中表示。

澳元兑美元 小涨0.1%至0.7777美元。周三稍早，澳元一度高见0.7795美元，因国内数据显示消费者信心强劲，房市畅旺。

一些主要货币在兑美元触及数年低点后即陷于区间交投，投资者寻找新的激励因素，调整美元多仓。

美元指数 走势明显体现了这种趋势。美元指数自1月23日触及11年高位95.481以来，一直在93.250至95.331之间波动。美元指数最新报94.687。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1318 1.1319 -0.01 -6.44 1.2097

美元/日圆 119.58 119.41 +0.14 -0.08 119.68

欧元/日圆 135.34 135.17 +0.13 -6.52 144.78

美元/瑞郎 0.9265 0.9263 +0.02 -6.80 0.9941

英镑/美元 1.5245 1.5252 -0.05 -2.11 1.5573

美元/加元 1.2585 1.2586 -0.01 +8.32 1.1618

澳元/美元 0.7762 0.7769 -0.09 -4.97 0.8168

新西兰元/美元 0.7416 0.7402 +0.19 -4.89 0.7797

澳元/日圆 92.820 92.780 +0.04 -5.04 97.750

新西兰元/日圆 88.680 88.330 +0.40 -4.96 93.310

英镑/日圆 182.30 182.14 +0.09 -2.19 186.38

澳元/新西兰元 1.0458 1.0486 -0.27 -0.11 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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