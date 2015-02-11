表格：LME金属库存最新变化--2月11日

芝加哥期市：CBOT玉米期货收高，因回补空头
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收涨，分析师说，因回补空头。 CBOT-7月玉米期货收涨4-1/2美分，报每磅4.42-1/4美元。 交易商表示，担心在降雨后，玉米种植将被推迟。 今日CBOT玉米期货成交量预计为288,385口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透伦敦2月11日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为 吨)： 品种 最新库存 变动 铜 288,450 -750 锡 11,865 +25 铅 214,250 +1,550 锌 602,675 -5,325 铝 3,993,400 -7,725 镍 426,018 -72 铝合金 26,500 持平 NASAA 77,320 -280 注：NASAAC为北美特种铝合金。(完) LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS> 品 库存数 库存分布 品 库存数据 库存分布 种 据 种 铜 <MCU-ST <0#MCUSTX-LOC 铅 <MPB-STOC <0#MPBSTX-LOC OCKS> -GRD> KS> -GRD> 铝 <MAL-ST <0#MALSTX-LOC 锡 <MSN-STOC <0#MSNSTX-LOC OCKS> -GRD> KS> -GRD> 锌 <MZN-ST <0#MZNSTX-LOC 铝 <MAA-STOC <0#MAASTX-LOC OCKS> -GRD> 合 KS> -GRD> 金 镍 <MNI-ST <0#MNISTX-LOC NA <MNA-STOC <0#MNASTX-LOC OCKS> -GRD> SA KS> -GRD> A 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存变化 (编译 徐文焰；审校 王洋)
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收涨，分析师说，因回补空头。 CBOT-7月玉米期货收涨4-1/2美分，报每磅4.42-1/4美元。 交易商表示，担心在降雨后，玉米种植将被推迟。 今日CBOT玉米期货成交量预计为288,385口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收低， 交易商称，因在触及六周高位后有获利了结。 CBOT-7月大豆期货 收跌1-1/4美分，报每蒲式耳9.73美元。大豆 在隔夜交易时段跌穿40日移动均线。该合约自3月1日以来都不曾收在这一 关键技术点之上。 美国农业部称，民间出口商报告销售13.2万吨2016/17销售年度大豆 到未知目的地。 CBOT-7月豆粕期货 收跌1.7美分，报每短吨316.90美元。 CBOT -7月豆油期货 收涨0.40美分，报每磅32.90美分。 今日CBOT大豆预估成交量为172,434口，豆粕为77,318口，豆油为123 ,651口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高4-1/2美分，报每蒲式耳4.42-1/4美元，分析师称，因空头回补和近期降雨引发的产量忧虑。