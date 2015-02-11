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货币新闻 | 2015年 2月 11日 星期三 17:05 BJT

表格：LME金属库存最新变化--2月11日

路透伦敦2月11日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为
吨)：

    品种        最新库存              变动
    铜           288,450              -750
    锡            11,865               +25
    铅           214,250            +1,550
    锌           602,675            -5,325
    铝         3,993,400            -7,725
    镍           426,018               -72
    铝合金        26,500              持平
    NASAA         77,320              -280
    
    注：NASAAC为北美特种铝合金。(完)
  
    LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS>

 品  库存数   库存分布       品  库存数据   库存分布
 种  据                      种             
 铜  <MCU-ST  <0#MCUSTX-LOC  铅  <MPB-STOC  <0#MPBSTX-LOC
     OCKS>    -GRD>              KS>        -GRD>
 铝  <MAL-ST  <0#MALSTX-LOC  锡  <MSN-STOC  <0#MSNSTX-LOC
     OCKS>    -GRD>              KS>        -GRD>
 锌  <MZN-ST  <0#MZNSTX-LOC  铝  <MAA-STOC  <0#MAASTX-LOC
     OCKS>    -GRD>          合  KS>        -GRD>
                             金             
 镍  <MNI-ST  <0#MNISTX-LOC  NA  <MNA-STOC  <0#MNASTX-LOC
     OCKS>    -GRD>          SA  KS>        -GRD>
                             A              
      
    贵金属报导      基本金属报导     
    全球金市           COMEX金持仓   
    伦敦金定盘    COMEX铜持仓   
    现货金             现货银              
    现货铂金           现货钯金            
    金属期市        LME库存变化     

 (编译 徐文焰；审校 王洋)
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