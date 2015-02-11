中国汇市：人民币早盘随中间价走弱，货币政策报告传递汇率持稳讯息

* 人民币早盘随中间价走贬

* 前期急跌令目前贬值压力减弱

* 央行报告显示未来汇率政策变化或不大

* 人民币汇率料保持稳定

路透北京2月11日 - 中国外汇市场人民币兑美元即期 周三早盘随中间价走弱。市场人士认为，尽管目前人民币整体走势仍偏弱，但经过前期急跌后贬值压力已得到较大释放；而从央行最新货币政策执行报告推测，未来汇率政策不会有太大变化，人民币即期汇率应该仍然保持稳定。

他们并认为，目前的汇率水平基本上反映了不理想的经济数据、以及再次降息的预期。在降息靴子落地之前，人民币不太可能再出现明显贬值。

“前期已经跌得比较多，可以说跌得一步到位了，非常快，所以最近一周都比较稳，几十个点，不会大起大落。”一中资大行交易员称。

北京时间11:51，人民币兑美元即期报6.2426元，上日收报6.2416元。今日人民币兑美元中间价 为6.1315元，上日中间价为6.1295元。

中国央行周二晚间发布2014年四季度货币政策执行报告，强调将继续实施稳健的货币政策，并更加注重松紧适度，适时适度预调微调，为经济结构调整与转型升级营造中性适度的货币金融环境。

光大证券首席经济学家徐高认为，报告没有发出太多货币政策未来走向的明确信号。对始于去年12月的人民币贬值压力报告中完全没有提及，只是泛泛谈论了过去一年汇率的走势，认为人民币汇率“在合理均衡水平上的基本稳定”。

“在报告第五部分中专门有一段描述利率、汇率及人民币跨境结算的政策。这一长400多字的段落与2014年3季度货币政策报告中的对应段落几乎一摸一样，只是增加了'加强预期引导'6个字。从这样的表述来看，汇率政策不会有什么变化。人民币对美元汇率应该仍然保持稳定。”他指出。

全球汇市，美元兑日圆周三早盘徘徊在一个月高位附近，受益于美国公债收益率(殖利率)走高；与此同时，围绕希腊新债务协议的不确定性，让欧元持续笼罩在阴霾之下。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.3665/6.3715，上日尾盘为6.3665。

北京时间11:52，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.2449/6.2464元，上一交易日尾盘报6.2558元。