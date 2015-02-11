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亚洲 | 2015年 2月 11日 星期三 12:11 BJT

《汇市简讯》美元指数上行趋势暂停，但仍有望继续上攻

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    * 内包日线之后走出十字星，美元指数开盘升0.3%
    * 美国今晚没有重要数据公布，e-mini股指下跌0.08%，可能意味继
续盘整
    * 动能研究指标相互交叉，20日波林格区间以及5日、10日和20日移
动均线略微偏向上行
    * 表明陷于区间交投，但若守住20日移动均线切入位93.96，则趋势
偏向上档
    * 纽约时段交易区间94.53/94.87两端分别为首道支撑和阻力位
    * 技术图： link.reuters.com/rus93w
    (完)
          
      
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 (编译 李爽  审校 蔡美珍)
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