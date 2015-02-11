路透基点：已有四家银行参与台湾国光生物科技40亿台币贷款案--TRLPC

路透香港2月11日 - 汤森路透旗下基点报导，据消息人士称，目前有 四家银行承诺参与国光生物科技股份有限公司的一笔40亿台币(1.26亿美 元)贷款案。 台湾农业金库，台湾中小企业银行，以及台湾合作金库银行各承诺贷 款3亿台币，彰化银行承贷1亿台币。 另有其他几家银行正待授信批准，以参加此次由台湾土地银行牵头的 贷款案。 消息人士称，贷款协议将可能在3月末签署。 该案分为三部分：A部分为13亿台币的15年定期贷款，用于再融资；B 部分为8亿台币的七年定期贷款，用于资本支出；C部分为19亿台币的七年 期循环信贷，用于运营资本。 A和B部分由土地、工厂和机械设备担保，而C部分无担保。 A和B部分利率为较一年期邮政储蓄利率加码50个基点，C部分为较同 基准加码55个基点。 A部分贷款宽免期为三年，之后分25次半年期不等额偿还，还款比例 分别为：3%(1-15)、5%(16-24)和10%(25)。 B部分贷款分五次半年期等额偿还，宽免期为五年。 C部分可用贷款数额自第五年结束起分五次半年等额递减。 若A部分动用额度不足80%，有20个基点承诺费。 借款方上次入市融资是在2011年5月签约一笔35亿台币贷款，当时利 率为较一年期邮政储蓄利率加码64个基点。(完) (编译 孙茉莉; 审校 王兴亚)