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亚洲 | 2015年 2月 11日 星期三 12:23 BJT

中国央行：今年推进国库现金管理工作，增强财政和货币政策协调性

路透北京2月11日 - 中国央行近日表示，今年将积极稳妥推进国库现金管理工作，增强财政政策和货币政策的协调性、有效性，并积极参与《预算法实施条例》的修订。

据央行网站周三刊登的新闻稿，央行副行长潘功胜在上日召开的全国国库工作电视电话会议上表示，去年《预算法》修订工作取得重大突破，坚持并完善了央行经理国库制度；与财政部共同出台了《地方国库现金管理试点办法》，并选择6个省市启动了试点工作。

对于地方国库现金管理试点工作，试点地区今年要严格按照《地方国库现金管理试点办法》开展地方国库现金管理工作。

路透稍早报导，在中国国务院要求盘活存量解决融资贵的顶层设计思路指导下，中国财政部再出创新举措：批准上海、北京、深圳、广东、黑龙江和湖北六省市进行地方国库现金的招标试点。 （完） (发稿 宿泱韫; 审校 杨淑祯)
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