中国央行：今年推进国库现金管理工作，增强财政和货币政策协调性

全球金市：金价缩减涨幅，本周有望创六个月最大跌幅
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
路透北京2月11日 - 中国央行近日表示，今年将积极稳妥推进国库现金管理工作，增强财政政策和货币政策的协调性、有效性，并积极参与《预算法实施条例》的修订。
据央行网站周三刊登的新闻稿，央行副行长潘功胜在上日召开的全国国库工作电视电话会议上表示，去年《预算法》修订工作取得重大突破，坚持并完善了央行经理国库制度；与财政部共同出台了《地方国库现金管理试点办法》，并选择6个省市启动了试点工作。
对于地方国库现金管理试点工作，试点地区今年要严格按照《地方国库现金管理试点办法》开展地方国库现金管理工作。
路透稍早报导，在中国国务院要求盘活存量解决融资贵的顶层设计思路指导下，中国财政部再出创新举措：批准上海、北京、深圳、广东、黑龙江和湖北六省市进行地方国库现金的招标试点。 （完） (发稿 宿泱韫; 审校 杨淑祯)
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率
路透约翰内斯堡5月5日 - 南非兰特兑美元周五上涨，从稍早触及的近四周低点反弹，因美元在法国总统选举前走低。 美元兑欧元触及约六个月最低，此前4月美国就业增长反弹强劲，但不足以改变周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 1553 GMT，兰特上涨1.23%，报13.4775兰特。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)