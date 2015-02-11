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亚洲 | 2015年 2月 12日 星期四 06:17 BJT

****澳新经济指标预测--2月12日-2月19日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程：  
            
    GMT时间  经济指标/活动                            公布时段        预估值      前值
    
    2月9日当周
        
    2月12日(四)
    0030 澳洲就业人口(万人)                             1月         增加0.5   增加3.74
              全职就业人口(万人)                                        --    增加4.16
              就业参与率                                              64.8%      64.8%
              失业率                                                   6.2%       6.1%
    2145 新西兰食品价格指数                             1月             --       +0.3%
    
    2月13日(五)
    0200 新西兰公债外资持有比例                         1月             --       62.6%  
    
    
    2月16日当周
    
    2月15日(日)    
    2145 新西兰实质零售销售(较前季)                  第四季             --       +1.5%
                           (较上年同期)                                          +4.1%
    
    2月16日(一)
    0030 澳洲新车销售                                  1月              --       +3.0%
    
    2月17日(二)
    暂无重要经济数据 
    
    2月18日(三)
    2145 新西兰生产者物价指数(PPI)投入物价          第四季              --       -1.5%
                                  产出物价                              --       -1.1%
    
    2月19日(四)
    2100 新西兰政府债务与国内生产总值(GDP)之比    截止12月底            --       26.50%(完)
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