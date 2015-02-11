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亚洲 | 2015年 2月 12日 星期四 07:54 BJT

****主要国家经济指标预测--2月12日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 

    GMT时间   经济指标/活动                        　公布时段       预估值       前值 
    0001 英国皇家测量师学会(RICS)房价差值               1月           正12       正11    
    0030 澳洲就业人口(万人)                             1月        增加0.5   增加3.74
              全职就业人口(万人)                                       --    增加4.16
              就业参与率                                             64.8%      64.8%
              失业率                                                  6.2%       6.1%
    0700 德国消费者物价指数(CPI)(较前月)              1月终值        -1.0%      -1.0%
                             (较上年同期)                            -0.3%      -0.3%
              消费者物价调和指数(HICP)(较前月)                       -1.3%      -1.3%
                                  (较上年同期)                       -0.5%      -0.5%
    1000 欧元区工业生产(较前月)                        12月          +0.2%      +0.2%
                     (较上年同期)                                    +0.3%      -0.4%
    1330 加拿大新屋价格指数                            12月          +0.1%      +0.1%
    1330 美国一周初请失业金人数(万人)              2月7日当周         28.5       27.8
              四周均值(万人)                                           --      29.275
              续请失业金人数(万人)                1月31日当周        239.3        240
    1330 美国零售销售(较前月)                           1月          -0.5%      -0.9%
              扣除汽车的零售销售(较前月)                             -0.4%      -1.0%
    1500 美国企业库存(较前月)                          12月          +0.2%      +0.2%   
    2145 新西兰食品价格指数                             1月            --       +0.3%
    2350 日本投资外国债券(亿日圆)                      一周            --   买超6,752
         外国投资日本股票(亿日圆)                                      --   卖超1,048

    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间   经济指标/活动                           公布时段        现值      预估值
    0030 澳洲房屋融资                                    12月        +2.7%       +2.0% 
             投资性房屋融资                                          +6.0%        -- 
    0745 法国经常帐收支(亿欧元)                          12月                     --  
    1200 美国抵押贷款市场指数                      2月6日当周        501.8        -- 
                   再融资指数                                      2,395.8        --  
    1900 美国联邦预算(亿美元)                             1月      赤字180     赤字100 
    2350 日本国内企业物价指数(较前月)                     1月        -1.3%       -0.6%      
                             (较上年同期)                            +0.3%       +1.1% 
    2350 日本机械订单(较前月)                            12月        +8.3%       +2.4%
                     (较上年同期)                                   +11.4%       +5.9%   
        (完)
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