主要国家经济指标预测--2月12日****

全球金市：金价缩减涨幅，本周有望创六个月最大跌幅
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0001 英国皇家测量师学会(RICS)房价差值 1月 正12 正11 0030 澳洲就业人口(万人) 1月 增加0.5 增加3.74 全职就业人口(万人) -- 增加4.16 就业参与率 64.8% 64.8% 失业率 6.2% 6.1% 0700 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 1月终值 -1.0% -1.0% (较上年同期) -0.3% -0.3% 消费者物价调和指数(HICP)(较前月) -1.3% -1.3% (较上年同期) -0.5% -0.5% 1000 欧元区工业生产(较前月) 12月 +0.2% +0.2% (较上年同期) +0.3% -0.4% 1330 加拿大新屋价格指数 12月 +0.1% +0.1% 1330 美国一周初请失业金人数(万人) 2月7日当周 28.5 27.8 四周均值(万人) -- 29.275 续请失业金人数(万人) 1月31日当周 239.3 240 1330 美国零售销售(较前月) 1月 -0.5% -0.9% 扣除汽车的零售销售(较前月) -0.4% -1.0% 1500 美国企业库存(较前月) 12月 +0.2% +0.2% 2145 新西兰食品价格指数 1月 -- +0.3% 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 一周 -- 买超6,752 外国投资日本股票(亿日圆) -- 卖超1,048 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 0030 澳洲房屋融资 12月 +2.7% +2.0% 投资性房屋融资 +6.0% -- 0745 法国经常帐收支(亿欧元) 12月 -- 1200 美国抵押贷款市场指数 2月6日当周 501.8 -- 再融资指数 2,395.8 -- 1900 美国联邦预算(亿美元) 1月 赤字180 赤字100 2350 日本国内企业物价指数(较前月) 1月 -1.3% -0.6% (较上年同期) +0.3% +1.1% 2350 日本机械订单(较前月) 12月 +8.3% +2.4% (较上年同期) +11.4% +5.9% (完)
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率
路透约翰内斯堡5月5日 - 南非兰特兑美元周五上涨，从稍早触及的近四周低点反弹，因美元在法国总统选举前走低。 美元兑欧元触及约六个月最低，此前4月美国就业增长反弹强劲，但不足以改变周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 1553 GMT，兰特上涨1.23%，报13.4775兰特。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)