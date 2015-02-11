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亚洲 | 2015年 2月 11日 星期三 12:51 BJT

香港股市：恒指早盘下滑0.8%，恒生国企指数微跌

路透上海2月11日 - 香港股市周三早盘下跌。

中午时分，香港恒生指数 下跌0.8%至24,337.35点。恒生国企指数 则仅微跌0.03%，报11,691.72点。(完)
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