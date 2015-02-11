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货币新闻 | 2015年 2月 11日 星期三 13:40 BJT

泰国央行：副总裁称，资本流动正常且泰铢持稳

路透曼谷2月11日 - 泰国央行周三表示，相较于其他货币，泰铢汇率仍维持平稳，同时资本流动仍属正常，所以无须采取行动。

泰国央行副总裁Pongpen Ruengvirayudh对记者称，将确保泰铢汇率不过度波动。

“目前资本流入及流出都不强劲，相较于其他货币，泰铢仍持稳。但如果泰铢过度波动，我们准备放缓其走势，”她称。(完)

(编译 于春红; 审校 龚芳)
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