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亚洲 | 2015年 2月 11日 星期三 13:49 BJT

澳洲股市：连续第三日收低，能源类股领跌

路透悉尼2月11日 - 澳洲股市周三连续第三个交易日收低，能源类股领跌，在企业陆续公布财报之前，投资者维持谨慎。

近期大盘连涨12个交易日，齐平澳洲股市历时最长涨势，带动许多投资者获利了结，同时关于希腊债务危机解决方案的不确定性，令市场较为犹豫。

指标S&P/ASX 200指数 收低31.5点，或0.5%，报5,769.1点。(完)
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