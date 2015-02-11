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亚洲 | 2015年 2月 11日 星期三 14:02 BJT

《全球汇市》美元/日圆触及一个月新高，欧元聚焦希腊债务会谈

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1315 1.1319 -0.04 -6.46 1.2097

美元/日圆 119.56 119.41 +0.13 -0.10 119.68

欧元/日圆 135.28 135.17 +0.08 -6.56 144.78

美元/瑞郎 0.9269 0.9263 +0.06 -6.76 0.9941

英镑/美元 1.5239 1.5252 -0.09 -2.14 1.5573

美元/加元 1.2584 1.2586 -0.02 +8.31 1.1618

澳元/美元 0.7775 0.7769 +0.08 -4.81 0.8168

新西兰元/美元 0.7422 0.7402 +0.27 -4.81 0.7797

澳元/日圆 92.960 92.780 +0.19 -4.90 97.750

新西兰元/日圆 88.740 88.330 +0.46 -4.90 93.310

英镑/日圆 182.20 182.14 +0.03 -2.24 186.38

澳元/新西兰元 1.0470 1.0486 -0.15 +0.01 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译/审校 龚芳/于春红/杜明霞/张若琪)
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