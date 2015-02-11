台湾汇市：台币小幅收低，因国际美元再显强势

* 国际美元高档持坚 * 台币随主要亚币趋贬但幅度不大 * 明日实质交易区间暂看31.460-31.530 路透台北2月11日 - 台币兑美元 周三收低6.2分。汇银人士表示，今 日国际美元涨势较为明显，令主要亚币趋于疲软。台币在量能不大的情况下随之微幅走弱； 但出口商抛汇仍给予台币一定支撑。 交易员指出，农历年关脚步已近，交投量已不容易放大，台币即使随主要亚币波动，亦 难以完全跟进其他币别的幅度。今日与台币具比价效应的韩元 贬了近0.73%，且 往1,100元靠拢，但台币仅仅贬值约0.2%，除受出口商抛汇影响，也因近春节长假令人气欠 佳。 〞美国升息的预期强了一些，美元强势有它的道理。〞一位外资银行交易员说。 交易员指出，近日美元/台币远汇市场中，外资也仍看涨美元，短天期远汇一直维持在 小幅溢价，但现汇市场受到年关前出口商对台币实质需求及外资持续小幅汇入的干扰，美元 买盘不彰，台币波动难以明显扩大。 美元指数 在盘后持在94.774附近的近期高档区震荡。 市场一般认为，在年前所剩的四个交易日中，台币将大致在31.500附近徘徊，大区间较 难脱离31.400-31.600间。 交易员预估，明日台币的交易区间料在31.460-31.530间。今日台币主要交易区间在31. 473-31.512，上日交易区间在31.460-31.487。 海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场中，三个月期以下的美元/台币换汇点持续维 持溢价，六个月期的折价幅度收敛至近价平附近，也较为罕见，均显示美元涨势仍在；一个 月远汇 尾盘报31.604/31.619，上日收在31.602。 台湾股市周三放量收高。证交所资料显示，外资及陆资在台股买超74.7亿台币，连续八 个交易日买超共计410.4亿台币。 新兴汇市部分，多数新兴亚币周三下滑，因美联储部份地区总裁放话支持升息，推使美 债收益率上扬；然而在欧元区就希腊债务问题开会之前，市场弥漫谨慎气息。 本周全球重要经济事件与数据包括： 2/11(三)：美国联邦预算、美国达拉斯联邦储备银行总裁费希尔发表讲话、美国财政部 长杰克卢访问印度； 2/12(四)：美国零售销售、美国企业库存、欧元区12月工业生産、欧洲理事会会议(至2 月13日)、澳洲央行总裁史蒂文斯在众议院作证、菲律宾央行举行货币政策会议； 2/13(五)：美国1月进出口物价、美国路透/密西根大学消费者信心指数2月初值、欧元 区12月贸易收支、欧元区第四季GDP初值、达拉斯联邦储备银行总裁费希尔发表演说。 环球重要新闻请见 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 亿美元 台北外汇经纪公司 31.564 31.502 31.430-31.610 31.600 7.09 6.44 元太外汇经纪公司 31.560 31.500 31.475-31.595 31.595 3.05 3.07 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 0.045/0.055 0.045/0.055 美元/台币六个月期 -0.025/-0.005 -0.035/-0.015 (完)