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亚洲 | 2015年 2月 11日 星期三 14:25 BJT

重发-国际油市：布兰特原油持稳56美元上方，美国原油库存增幅小于预期

“这意味着2015年市场将走疲，油价将进一步下跌。需求反弹救不了油市，”他说。

0557GMT，3月布兰特原油期货 上升0.28美元至每桶56.71美元，前日受IEA报告影响收低1.91美元。

美国3月原油期货 上扬0.52美元报每桶50.54美元，上日下挫2.84美元。

路透市场分析师王涛称，油价料将测试支撑水准，布兰特原油很有可能跌破56.21美元，而美国原油期货可能来到49.88美元下方。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译/审校 蔡美珍/徐文焰/张若琪)
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