《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--2月11日

全球金市：金价缩减涨幅，本周有望创六个月最大跌幅
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *东方航空集团 100 36 9 2/12簿记建档 民生银行 AAA 2/13 2/15
建设银行 ======================================================================================= *江苏国泰 10 4 3 2/12簿记建档 中信银行 AA(联合资信) 2/13 2/15 国际集团 进出口行 AA-(中债资信) ======================================================================================= *杉杉集团 30 2 6 2/12簿记建档 建设银行 AA 2/13 2/15 ======================================================================================= *江苏交通 200 30 6 2/12簿记建档 广发银行 AAA 2/13 2/15
华泰证券 ======================================================================================= 2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *阳泉煤业集团 20 10 12 2/15簿记建档 交通银行 AAA 2/16 2/17 ======================================================================================= 华福证券 12 5.5 3 2/12招标 兴业银行 AA 2/13 2/15
(最高发行余额) ======================================================================================= 浙江海天 5 2 12 2/12簿记建档 工商银行 AA 2/13 2/15 建设集团 ======================================================================================= 永泰能源 60 18 12 2/12簿记建档 兴业银行 AA 2/13 2/15
======================================================================================= 广东广新 20 5 12 2/12簿记建档 中国银行 AA+ 2/15 2/16 控股集团 兴业银行 ======================================================================================= 内蒙古鄂 14 3 12 2/13簿记建档 兴业银行 AA 2/15 2/16 尔多斯电力冶金 ======================================================================================= 盈峰投资 8 2 12 2/13簿记建档 工商银行 AA- 2/16 2/17 控股集团 ======================================================================================= 西部证券 23 6 3 2/13招标 浦发银行 AA 2/16 2/17
(最高发行余额) =======================================================================================
3.以下为将发行或申请发行的中期票据(MTN):
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ======================================================================================= 中国建筑 14 4 5 2/12簿记建档 建设银行 AAA 2/13 2/15 材料集团 ======================================================================================= 安徽高速 47 10 5 2/12簿记建档 中信银行 AAA 2/16 2/17 公路控股集团 5 7 (两个品种可双向回拨调整) ======================================================================================= 保利地产 150 30 5 2/12簿记建档 建设银行 AAA 2/13 2/15
中信证券 ======================================================================================= 新疆天业 23 8 永续中票 2/12簿记建档 兴业银行 AA+ 2/13 2/15 集团 (每5年重置一次票面利率，若不行使赎回权，每5年票面利率上调300bp) ======================================================================================= 苏州工业园区 30 10 5 2/13簿记建档 中信银行 AAA 2/16 2/17 国有资产控股发展 =======================================================================================
4.以下为将发行或申请发行集合票据:
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 注: *代表新增。(完)
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路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率
路透约翰内斯堡5月5日 - 南非兰特兑美元周五上涨，从稍早触及的近四周低点反弹，因美元在法国总统选举前走低。 美元兑欧元触及约六个月最低，此前4月美国就业增长反弹强劲，但不足以改变周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 1553 GMT，兰特上涨1.23%，报13.4775兰特。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)