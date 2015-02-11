里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔表示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)应该在6月加息。他称美国经济 正在走强，通胀率将回归央行目标水准。此外，旧金山联储总裁威廉姆斯也对金融时报表示，经济状况“越来 越接近可以认真考虑开始政策正常化进程。” 中国央行发布2014年四季度货币政策执行报告，强调将继续实施稳健的货币政策，并更加注重松紧适度， 适时适度预调微调，为经济结构调整与转型升级营造中性适度的货币金融环境。央行网站刊登的报告并称，20 14年货币总量增长平稳适度，基础货币供给渠道出现变化，货币政策工具取代外汇占款成为基础货币供给的主 渠道。 中国人民银行研究局局长陆磊撰文指出，短期内，总需求不旺导致2015年经济运行呈现稳定的较低水平均 衡；估计2015年经济增长率中枢为7%，波动幅度为正负0.1个百分点。中期内，经济中最大的不确定性是通货 紧缩的风险和预期。 加拿大央行高级副总裁Carolyn Wilkins表示，加拿大经济仍低于潜在水准，她指出劳动力市场疲软，而 且近期油价大跌带来“挫折”。鉴于美国经济走强、加元贬值以及货币政策宽松，Wilkins表示相信加拿大经 济处于复苏轨道之上。 加拿大央行总裁波洛兹坚称，他并未口头打压加元，称加元下跌是因为经济面原因，特别是油价崩跌。 泰国央行表示，相较于其他货币，泰铢汇率仍维持平稳，同时资本流动仍属正常，所以无须采取行动。 美国 联邦基金利率0-0.25% 2008年12月16日降至少75基点 基本贴现率0.75% 2010年2月18日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.75% 2015年1月21日降25基点 巴西 Selic利率12.25% 2015年1月21日升50基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率2.75% 2014年11月22日降25基点 一年期贷款利率5.6% 2014年11月22日降40基点 台湾 重贴现率1.875% 2011年6月30日升12.5基点 担保放款融通利率2.25% 2011年6月30日升12.5基点 短期融通利率4.125% 2011年6月30日升12.5基点 香港 最优惠利率(P)5.00%** 2008年11月7日降25基点 隔夜贴现窗利率0.5% 2008年12月17日降100基点 韩国 基本利率(base rate)目标2.00% 2014年10月15日降25基点 澳洲 隔夜拆款利率2.25% 2015年2月3日降25基点 马来西亚 隔夜政策利率3.25% 2014年7月10日升25基点 新西兰 官方指标利率3.50% 2014年7月24日升25基点 泰国 一天期附买回利率2.0% 2014年3月12日降25基点 菲律宾 隔夜借款利率4.0% 2014年9月11日升25基点 印度 附买回利率7.75% 2015年1月15日降25基点 附卖回利率6.75% 2015年1月15日降25基点 印尼 指标利率7.75% 2014年11月18日上调25个基点 欧洲 欧元区 主要再融资利率0.05% 2014年9月4日降10基点 英国 准备金利率0.5% 2009年3月5日降50基点 (Bank Rate paid on commercial bank reserves) 瑞士 利率目标区间负1.25-负0.25% 2015年1月15日降50基点 瑞典 附买回利率0% 2014年10月28日降25基点 丹麦 贷款利率0.05% 2015年1月19日降15基点 存单(CD)利率负0.75% 2015年2月5日降25基点 挪威 指标利率1.25% 2014年12月11日降25基点 俄罗斯 指标一周期回购利率15% 2015年1月30日降200个基点 非洲 南非 附买回利率5.75% 2014年7月17日升25基点 * 以宣布日为准，多数变动于宣布翌日生效。 ** 汇丰银行和恒生银行的最优惠利率为5.00%；渣打银行和东亚银行的最优惠利率为5.25% 。(完) (整理 王兴亚；审校 龚芳)