中美关系：望加快双边投资协定谈判，尊重照顾彼此核心利益--习近平

全球金市：金价缩减涨幅，本周有望创六个月最大跌幅
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
路透北京2月11日 - 中国国家主席习近平周三表示，中美双方要加快双边投资协定谈判，培育贸易和投资合作新亮点，希望美国在放宽高技术产品对华出口、为中国企业赴美投资提供便利方面采取积极行动。
新华社援引习近平与美国总统奥巴马的电话内容称，中美要拓展经贸、军事、能源、环保、基础设施建设、执法等领域务实合作，扩大人文交流，并要加强在气候变化、世界发展议程、世界卫生安全等重大问题上的沟通和协调。
习近平强调，双方应该尊重和照顾彼此核心利益和重大关切，希望美方重视中方在台湾、涉藏等问题上的关切，防止中美关系受到不必要的干扰。
奥巴马表示，美中关系2014年取得历史性进展，愿同中国在现有基础上保持两国关系发展势头，加强经贸等领域务实合作，共同应对地区和全球性挑战，管控好分歧。
他称，美国对两国和全球经济发展高度关注，愿加强协调，相互照顾关切，努力达成高标准的双边投资协定，加强对话合作，推动扩大全球需求。
习近平受邀将在今年9月结合出席联合国成立70周年纪念活动对美国进行国事访问。（完） (发稿 宿泱韫; 审校 黄凯)
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率
路透约翰内斯堡5月5日 - 南非兰特兑美元周五上涨，从稍早触及的近四周低点反弹，因美元在法国总统选举前走低。 美元兑欧元触及约六个月最低，此前4月美国就业增长反弹强劲，但不足以改变周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 1553 GMT，兰特上涨1.23%，报13.4775兰特。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)