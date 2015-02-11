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亚洲 | 2015年 2月 11日 星期三 15:01 BJT

澳洲个股：澳洲联邦银行警告，政府领导阶层纷乱已损及企业信心

路透悉尼2月11日 - 澳洲联邦银行(CBA)执行长Ian Narev周三警告，澳洲领导阶层及政策的不确定性，已损及企业信心。这是澳洲企业领袖罕见的严词批评。

澳洲总理艾保德(Tony Abbott)本周有惊无险渡过党内逼宫的挑战。

CBA为澳洲最大银行，周三公布上半年获利为历来最佳，并有望连续第六年创获利新高纪录。

“已经有段时间，首都坎培拉的政治情况，对于在基础建设、竞争力、外国投资及贸易方面的稳定制定政策，并不是很有帮助，”Narev在记者会上表示。

“企业信心的整体水平看起来并不强，我们都应该担心这会不会长久持续下去，”他称。

CBA为澳洲市值最大银行，12月止的半年度获利成长8%，至46亿澳元(36亿美元)，受抵押放款上升及坏帐拨备减少之助。获利数字略高于分析师预测。(完) (编译 蔡美珍；审校 龚芳)
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