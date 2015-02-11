澳洲个股：澳洲联邦银行警告，政府领导阶层纷乱已损及企业信心

全球金市：金价缩减涨幅，本周有望创六个月最大跌幅
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
路透悉尼2月11日 - 澳洲联邦银行(CBA)执行长Ian Narev周三警告，澳洲领导阶层及政策的不确定性，已损及企业信心。这是澳洲企业领袖罕见的严词批评。
澳洲总理艾保德(Tony Abbott)本周有惊无险渡过党内逼宫的挑战。
CBA为澳洲最大银行，周三公布上半年获利为历来最佳，并有望连续第六年创获利新高纪录。
“已经有段时间，首都坎培拉的政治情况，对于在基础建设、竞争力、外国投资及贸易方面的稳定制定政策，并不是很有帮助，”Narev在记者会上表示。
“企业信心的整体水平看起来并不强，我们都应该担心这会不会长久持续下去，”他称。
CBA为澳洲市值最大银行，12月止的半年度获利成长8%，至46亿澳元(36亿美元)，受抵押放款上升及坏帐拨备减少之助。获利数字略高于分析师预测。(完) (编译 蔡美珍；审校 龚芳)
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率
路透约翰内斯堡5月5日 - 南非兰特兑美元周五上涨，从稍早触及的近四周低点反弹，因美元在法国总统选举前走低。 美元兑欧元触及约六个月最低，此前4月美国就业增长反弹强劲，但不足以改变周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 1553 GMT，兰特上涨1.23%，报13.4775兰特。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)