基金观点：基金经理持续看好股市前景，对债券较为看淡--调查

路透香港2月11日 - 香港投资基金公会周三发布调查结果显示，基金经理持续看好股市的前景，表示增持（overweight）股票的受访基金经理由去年10月的64%上升至今年1月的80%；基金经理对债券较为看淡，约有四成表示减持债券。

基金公会于1月底进行＂基金经理的市场展望调查＂显示，更多的基金经理对股票看法由中立转为增持。中立的从去年10月的29%至今年1月的15%。至于债券，则有一半持中立看法，转为看好的只占10%。

调查亦显示更多的基金经理减持现金，从10月的42%上升至1月的50%；更多受访者转趋中立，从33%增至44%；而增持的占比则从25%明显下跌至6%。

在各股票市场，基金经理普遍看淡新兴市场，更多基金经理表示减持，从去年10月的29%上升至55%。基金经理普遍看好其他股票市场，欧洲股市备受青睐，有更多从减持转为增持，比例由上次调查的有31%升到58%。

此外，基金经理转为看好大中华股市，增持的占比从36%大幅上升至59%。他们同样亦看好亚洲（不包括大中华）股票，增持的从17%升至33%。

债券市场方面，基金经理普遍从增持转至减持，表示减持美国债券的由10月的25%上升至35%。减持欧洲债券则从去年的9%上升至30%。他们对新兴市场和高收益债券的看法相若，减持的占比分别从23%和0%上升至40%和30%。

唯一例外的是亚洲债券，没有基金经理表示减持。尽管如此，大部分都表示中立，从60%上升至82%，而增持的则从30%下跌至18%。

基金公会表示，整体而言，基金经理对债市前景较有保留，大部份的基金经理从增持转到中立或减持，尤其是高收益债券，只有30%的基金经理表示增持（低于10月的54%）。