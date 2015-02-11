基金观点：基金经理持续看好股市前景，对债券较为看淡--调查

全球金市：金价缩减涨幅，本周有望创六个月最大跌幅
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
路透香港2月11日 - 香港投资基金公会周三发布调查结果显示，基金经理持续看好股市的前景，表示增持（overweight）股票的受访基金经理由去年10月的64%上升至今年1月的80%；基金经理对债券较为看淡，约有四成表示减持债券。
基金公会于1月底进行＂基金经理的市场展望调查＂显示，更多的基金经理对股票看法由中立转为增持。中立的从去年10月的29%至今年1月的15%。至于债券，则有一半持中立看法，转为看好的只占10%。
调查亦显示更多的基金经理减持现金，从10月的42%上升至1月的50%；更多受访者转趋中立，从33%增至44%；而增持的占比则从25%明显下跌至6%。
在各股票市场，基金经理普遍看淡新兴市场，更多基金经理表示减持，从去年10月的29%上升至55%。基金经理普遍看好其他股票市场，欧洲股市备受青睐，有更多从减持转为增持，比例由上次调查的有31%升到58%。
此外，基金经理转为看好大中华股市，增持的占比从36%大幅上升至59%。他们同样亦看好亚洲（不包括大中华）股票，增持的从17%升至33%。
债券市场方面，基金经理普遍从增持转至减持，表示减持美国债券的由10月的25%上升至35%。减持欧洲债券则从去年的9%上升至30%。他们对新兴市场和高收益债券的看法相若，减持的占比分别从23%和0%上升至40%和30%。
唯一例外的是亚洲债券，没有基金经理表示减持。尽管如此，大部分都表示中立，从60%上升至82%，而增持的则从30%下跌至18%。
基金公会表示，整体而言，基金经理对债市前景较有保留，大部份的基金经理从增持转到中立或减持，尤其是高收益债券，只有30%的基金经理表示增持（低于10月的54%）。
是次调查有20家主要基金公司参与，在全球合共管理11.5万亿美元的资产。（完） (记者 梁慧仪; 审校 张喜良)
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率
路透约翰内斯堡5月5日 - 南非兰特兑美元周五上涨，从稍早触及的近四周低点反弹，因美元在法国总统选举前走低。 美元兑欧元触及约六个月最低，此前4月美国就业增长反弹强劲，但不足以改变周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 1553 GMT，兰特上涨1.23%，报13.4775兰特。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)