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亚洲 | 2015年 2月 11日 星期三 15:11 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：聚焦于欧盟希腊债务会议

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    * 澳元/美元上涨0.14%，美元/日圆涨0.12%，新西兰元/美元扬升0.3
2%，美元/马币(林吉特)上扬0.42%
    * 沪综指涨0.35%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下跌0.16%，布兰
特原油上升0.44%。日本市场逢假期休市。
    * 希腊总理齐普拉斯轻松赢得议会信任投票；欧盟召开危机会议 
 
    * 印度强劲的GDP数据掩盖了经济现实 
    (完)
        
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 (编译 王兴亚；审校 王洋)
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